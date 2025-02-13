Как ухаживать за прекрасным кустарником буддлея Давида, чтобы он пышно цвёл

Кустарник буддлея Давида относится к числу растений, украшающих сад прекрасными цветами, поэтому нужно обеспечить ему правильный уход, чтобы он радовал вас долгие годы.

Фото: commons.wikimedia.org by Ptelea, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Кустарник буддлея Давида

Лучше сажать кустарник на солнечном месте, защищённом от ветра.

Прежде чем приступить к весенней обрезке, внимательно осмотрите куст. Необходимо избавиться от всех повреждённых и старых веток. Благодаря правильной обрезке, вы добьётесь обильного цветения и придадите ему красивую компактную форму.

Поливать его нужно только в случае длительной засухи.

Что касается подкормки, то питательные вещества вносить нужно под корень. Можно добавить компост или специальные удобрения для цветущих растений, советует magazindoma.cz.

Уточнения

Буддле́я Дави́да или буддлея изме́нчивая (лат. Buddléja davídii) — вид цветковых растений рода Буддлея семейства Норичниковые (Scrophulariaceae).

