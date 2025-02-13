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Как вырастить лимонное дерево в домашних условиях

1:55
Садоводство

Попробуйте вырастить лимонное дерево в домашних условиях, следуя этим инструкциям.

Комнатный лимон
Фото: commons.wikimedia.org by Frank Vincentz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Комнатный лимон

Выбирайте один из двух этих сортов.

Мейер — гибрид немного слаще обычного лимона, что делает его хорошим выбором для приготовления лимонада и других блюд.
Пондероза — может давать крупные плоды весом в один-два фунта.

Требования к уходу:

Температура

"Для роста лимонам нужно, чтобы температура днём и ночью опускалась на 5-10 градусов по Фаренгейту. Как правило, 65 градусов по Фаренгейту в течение дня — идеальный вариант", — советует Лора Айриш-Хэнсон, преподаватель садоводства в Университете Миннесоты.

Освещение

Лучше всего разместить дерево на самом солнечном окне, которое у вас есть.

Уход за листьями

Обязательно протирайте листья от пыли, чтобы растения могли оптимизировать фотосинтез.

Почва и вода

Почва для выращивания лимонного дерева должна быть кислой. Цитрусовым деревьям нравится не очень плотная почва — лучше суглинистая и, возможно, даже немного песчаная.

Влажность

Цитрусовые лучше всего растут при влажности от 30% до 60%, поэтому нужно приобрести увлажнитель воздуха.

Обрезка

Лимонные деревья вечнозеленые, поэтому вы можете обрезать их в любое время после плодоношения. Основные цели — удалить ненужные побеги и создать поток воздуха к середину дерева.

Урожай

Чтобы получить плоды, необходимо будет провести ручное опыление. Для созревания потребуется 6 месяцев. Как только лимон полностью созреет и по краям не останется никаких признаков зелени, легким скручивающим движением снимайте плод с дерева, не повредив ни одной ветки, пишет marthastewart.com.

Уточнения

Лимо́н (лат. Cítrus límon) — растение; вид рода Цитрус (Citrus) подтрибы Цитрусовые (Citrinae) семейства Рутовые (Rutaceae). Лимоном также называется плод (гесперидий) этого растения.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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