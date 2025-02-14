Зачем дачники проливают грядки кипятком? Секрет высокой урожайности

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1:58
Садоводство

После сбора урожая важно не оставлять почву без внимания. Многие патогенные микроорганизмы и вредители прекрасно зимуют в грунте, а морозы далеко не всегда помогают их уничтожить. Чтобы обеззаразить грядки и подготовить их к следующему сезону, стоит выбрать один из эффективных способов обработки.

Плодородная почва
Фото: Wikipedia by Алексей Грубов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Плодородная почва

1. Обеззараживание медным купоросом

Этот метод хорошо справляется с грибковыми заболеваниями и вредителями, зимующими в почве.

Как приготовить раствор:

  • 100 г медного купороса растворить в 5 л воды, затем довести объем до 10 л.
  • Расход: 20 л на 1 м².
  • Проводить обработку не чаще раза в 5 лет, чтобы не накапливать в почве медь.

2. Комплексная обработка железным купоросом и мочевиной

Этот метод не только уничтожает вредные микроорганизмы, но и насыщает почву железом.

Что понадобится:

  • 500 г мочевины,
  • 300 г железного купороса,
  • 30 г лимонной кислоты.

Каждый компонент растворяют в отдельной емкости, затем смешивают, доводя общий объем до 10 л воды.

3. Обработка кипятком

Самый простой способ, но требует дополнительных шагов.

Как провести обработку:

  • Пролить грядки кипятком.
  • Накрыть пленкой на 2 дня, чтобы пар проник вглубь почвы.
  • После обработки восстановить полезную микрофлору с помощью ЭМ-препаратов ("Байкал-М" и др.).

Каждый метод имеет свои особенности. Если земля заражена грибковыми заболеваниями, лучше использовать медный или железный купорос. Если нужны щадящие меры — подойдет кипяток с последующим внесением полезных бактерий. Главное, не оставлять грядки без внимания, чтобы к весне почва была здоровой и плодородной.

Уточнения

По́чва — природный объект, формирующийся в результате преобразования поверхностных слоёв суши при совместном воздействии факторов почвообразования.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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