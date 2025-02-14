Зачем дачники проливают грядки кипятком? Секрет высокой урожайности

После сбора урожая важно не оставлять почву без внимания. Многие патогенные микроорганизмы и вредители прекрасно зимуют в грунте, а морозы далеко не всегда помогают их уничтожить. Чтобы обеззаразить грядки и подготовить их к следующему сезону, стоит выбрать один из эффективных способов обработки.
Этот метод хорошо справляется с грибковыми заболеваниями и вредителями, зимующими в почве.
Как приготовить раствор:
Этот метод не только уничтожает вредные микроорганизмы, но и насыщает почву железом.
Что понадобится:
Каждый компонент растворяют в отдельной емкости, затем смешивают, доводя общий объем до 10 л воды.
Самый простой способ, но требует дополнительных шагов.
Как провести обработку:
Каждый метод имеет свои особенности. Если земля заражена грибковыми заболеваниями, лучше использовать медный или железный купорос. Если нужны щадящие меры — подойдет кипяток с последующим внесением полезных бактерий. Главное, не оставлять грядки без внимания, чтобы к весне почва была здоровой и плодородной.
По́чва — природный объект, формирующийся в результате преобразования поверхностных слоёв суши при совместном воздействии факторов почвообразования.
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