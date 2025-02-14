Зачем дачники проливают грядки кипятком? Секрет высокой урожайности

1:58 Your browser does not support the audio element. Садоводство

После сбора урожая важно не оставлять почву без внимания. Многие патогенные микроорганизмы и вредители прекрасно зимуют в грунте, а морозы далеко не всегда помогают их уничтожить. Чтобы обеззаразить грядки и подготовить их к следующему сезону, стоит выбрать один из эффективных способов обработки.

Фото: Wikipedia by Алексей Грубов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Плодородная почва

1. Обеззараживание медным купоросом

Этот метод хорошо справляется с грибковыми заболеваниями и вредителями, зимующими в почве.

Как приготовить раствор:

100 г медного купороса растворить в 5 л воды, затем довести объем до 10 л.

Расход: 20 л на 1 м².

Проводить обработку не чаще раза в 5 лет, чтобы не накапливать в почве медь.

2. Комплексная обработка железным купоросом и мочевиной

Этот метод не только уничтожает вредные микроорганизмы, но и насыщает почву железом.

Что понадобится:

500 г мочевины,

300 г железного купороса,

30 г лимонной кислоты.

Каждый компонент растворяют в отдельной емкости, затем смешивают, доводя общий объем до 10 л воды.

3. Обработка кипятком

Самый простой способ, но требует дополнительных шагов.

Как провести обработку:

Пролить грядки кипятком.

Накрыть пленкой на 2 дня, чтобы пар проник вглубь почвы.

После обработки восстановить полезную микрофлору с помощью ЭМ-препаратов ("Байкал-М" и др.).

Каждый метод имеет свои особенности. Если земля заражена грибковыми заболеваниями, лучше использовать медный или железный купорос. Если нужны щадящие меры — подойдет кипяток с последующим внесением полезных бактерий. Главное, не оставлять грядки без внимания, чтобы к весне почва была здоровой и плодородной.

Уточнения

По́чва — природный объект, формирующийся в результате преобразования поверхностных слоёв суши при совместном воздействии факторов почвообразования.

