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Листья у розы скручиваются и сохнут? Разбираемся, что пошло не так

3:41
Садоводство

Комнатные розы радуют своей декоративностью, но требуют внимательного ухода. Если листья начали желтеть, засыхать и опадать, значит, растение сигнализирует о проблемах. В некоторых случаях это естественный процесс, но чаще — результат ошибок в уходе, нехватки питания или неблагоприятных условий. Разбираемся, почему это происходит и как спасти цветок.

Желтая роза
Фото: commons.wikimedia.org by Tiraspolsky, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Желтая роза

1. Маленький горшок

Корни розы должны быть в балансе с надземной частью, иначе растение начинает страдать. Если горшок слишком мал, корневая система не может обеспечить цветок водой и питательными веществами, из-за чего листья желтеют и опадают.

Как исправить ситуацию?

  • Пересадить розу в емкость, которая на 2-3 см шире и на 4-5 см выше текущей.
  • Обеспечить дренаж и рыхлый грунт.

2. Неподходящий грунт

Розам требуется рыхлая, питательная почва, хорошо пропускающая влагу. Если субстрат плотный и слеживается, нарушается воздухообмен, что приводит к загниванию корней и пожелтению листвы.

Что делать?

  • Использовать специальную почвосмесь для роз (торф, песок, дерновая земля).
  • Не поливать жесткой водой, чтобы избежать засоления грунта.

3. Недостаточный полив

Розы чувствительны к нехватке влаги, особенно зимой, когда воздух в квартире становится сухим из-за отопления. Если грунт пересыхает, листья начинают вянуть, а затем опадают.

Как правильно поливать?

  • Летом — регулярно, по мере подсыхания верхнего слоя почвы.
  • Зимой — реже, но с учетом температуры воздуха в помещении.
  • Опрыскивать листья, особенно в отопительный сезон.

4. Недостаток питания

Розы в горшках быстро исчерпывают запас питательных веществ, поэтому нуждаются в регулярных подкормках. Дефицит железа, азота или калия вызывает хлороз, деформацию листьев и ослабление растения.

Как подкармливать?

  • Весной и летом — раз в две недели комплексными удобрениями для роз.
  • Зимой — раз в месяц, уменьшая концентрацию.

5. Неблагоприятные условия

Сквозняки, сухой воздух, недостаток освещения и резкие перепады температур сильно влияют на состояние розы.

Как помочь растению?

  • Держать розу подальше от батарей и форточек.
  • Обеспечить хорошее освещение, особенно зимой (использовать фитолампы).
  • Не допускать пересыхания воздуха.

6. Вредители и болезни

Паутинный клещ, тля, трипсы и грибковые инфекции могут стать причиной пожелтения листьев. Особенно часто встречаются мучнистая роса и пятнистость, которые проявляются налетом и темными пятнами.

Как бороться?

  • Осмотреть растение на наличие вредителей.
  • Использовать инсектициды или натуральные препараты на основе ромашки.
  • При грибковых заболеваниях обработать фунгицидами.

7. Естественный процесс

Осенью у розы замедляется рост, и она сбрасывает часть старых листьев. Если пожелтение происходит только на нижних ярусах, беспокоиться не о чем.

Главное правило — вовремя определить причину и скорректировать уход. В большинстве случаев проблему можно устранить и сохранить цветок здоровым.

Уточнения

Ро́за — собирательное название видов и сортов представителей рода Шипо́вник (лат. Rósa), выращиваемых человеком и растущих в дикой природе.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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