Листья у розы скручиваются и сохнут? Разбираемся, что пошло не так

Комнатные розы радуют своей декоративностью, но требуют внимательного ухода. Если листья начали желтеть, засыхать и опадать, значит, растение сигнализирует о проблемах. В некоторых случаях это естественный процесс, но чаще — результат ошибок в уходе, нехватки питания или неблагоприятных условий. Разбираемся, почему это происходит и как спасти цветок.
Корни розы должны быть в балансе с надземной частью, иначе растение начинает страдать. Если горшок слишком мал, корневая система не может обеспечить цветок водой и питательными веществами, из-за чего листья желтеют и опадают.
Как исправить ситуацию?
Розам требуется рыхлая, питательная почва, хорошо пропускающая влагу. Если субстрат плотный и слеживается, нарушается воздухообмен, что приводит к загниванию корней и пожелтению листвы.
Что делать?
Розы чувствительны к нехватке влаги, особенно зимой, когда воздух в квартире становится сухим из-за отопления. Если грунт пересыхает, листья начинают вянуть, а затем опадают.
Как правильно поливать?
Розы в горшках быстро исчерпывают запас питательных веществ, поэтому нуждаются в регулярных подкормках. Дефицит железа, азота или калия вызывает хлороз, деформацию листьев и ослабление растения.
Как подкармливать?
Сквозняки, сухой воздух, недостаток освещения и резкие перепады температур сильно влияют на состояние розы.
Как помочь растению?
Паутинный клещ, тля, трипсы и грибковые инфекции могут стать причиной пожелтения листьев. Особенно часто встречаются мучнистая роса и пятнистость, которые проявляются налетом и темными пятнами.
Как бороться?
Осенью у розы замедляется рост, и она сбрасывает часть старых листьев. Если пожелтение происходит только на нижних ярусах, беспокоиться не о чем.
Главное правило — вовремя определить причину и скорректировать уход. В большинстве случаев проблему можно устранить и сохранить цветок здоровым.
Ро́за — собирательное название видов и сортов представителей рода Шипо́вник (лат. Rósa), выращиваемых человеком и растущих в дикой природе.
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