Не губите свой кактус! Главные ошибки, о которых не говорят в магазине

Кактусы часто воспринимаются как неприхотливые растения, которым не страшны засуха, перепады температуры и даже забывчивые хозяева. Однако это не совсем так. Эти суккуленты действительно живучи, но если кактус начал желтеть, значит, что-то идет не так. Причин может быть несколько — от неверного ухода до вирусных заболеваний. Разбираемся, как спасти растение.
Кактусы не требуют частых удобрений, но это не значит, что можно использовать любое средство. Обычные универсальные удобрения не подходят — они содержат слишком много азота, который стимулирует рост, но делает растение рыхлым и уязвимым к болезням. Основу подкормок должен составлять калий.
Какие ошибки приводят к пожелтению?
Если после пересадки кактус начал менять цвет, вероятно, ему не подошел субстрат. Плотный, плохо дренированный грунт удерживает влагу, что может привести к загниванию корней.
Какой грунт нужен?
Многие думают, что кактус можно вообще не поливать, но это не так. Недостаток влаги приводит к обезвоживанию, пожелтению и сморщиванию, а избыток — к гниению корней.
Как правильно поливать?
Кактусы любят прохладную зимовку, но боятся сквозняков и переохлаждения. Если растение стоит рядом с открытой форточкой, морозный воздух может привести к пожелтению. Летом же прямые солнечные лучи могут вызвать ожоги.
Что делать?
Если пожелтение сопровождается пятнами, мозаичным рисунком или замедленным ростом, возможно, растение заражено вирусом. Лечение таких заболеваний практически невозможно.
Как поступить?
Правильный уход и внимательное отношение помогут сохранить здоровье кактуса и предотвратить его гибель. Если пожелтение только началось, важно быстро определить причину и устранить проблему.
Ка́ктусовые (лат. Cactaceae) — семейство многолетних цветковых колючих растений порядка Гвоздичноцветные, включает около 127 родов и около 1750 видов, обитающих преимущественно в засушливых областях, включая одну из самых сухих пустынь мира — пустыню Атакама.
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