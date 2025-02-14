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Не губите свой кактус! Главные ошибки, о которых не говорят в магазине

3:12
Садоводство

Кактусы часто воспринимаются как неприхотливые растения, которым не страшны засуха, перепады температуры и даже забывчивые хозяева. Однако это не совсем так. Эти суккуленты действительно живучи, но если кактус начал желтеть, значит, что-то идет не так. Причин может быть несколько — от неверного ухода до вирусных заболеваний. Разбираемся, как спасти растение.

Кактус
Фото: Own work by Img by Calvin teo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Кактус

1. Ошибки в подкормке

Кактусы не требуют частых удобрений, но это не значит, что можно использовать любое средство. Обычные универсальные удобрения не подходят — они содержат слишком много азота, который стимулирует рост, но делает растение рыхлым и уязвимым к болезням. Основу подкормок должен составлять калий.

Какие ошибки приводят к пожелтению?

  • Частые или слишком концентрированные подкормки.
  • Дисбаланс питательных веществ.
  • Неправильный состав удобрений.

2. Неудачная пересадка и плохой грунт

Если после пересадки кактус начал менять цвет, вероятно, ему не подошел субстрат. Плотный, плохо дренированный грунт удерживает влагу, что может привести к загниванию корней.

Какой грунт нужен?

  • Смесь с песком, гравием, перлитом или древесным углем.
  • Хороший дренаж — керамзит на дне горшка.
  • Легкая почва, богатая минералами, но без избытка органики.

3. Неправильный полив

Многие думают, что кактус можно вообще не поливать, но это не так. Недостаток влаги приводит к обезвоживанию, пожелтению и сморщиванию, а избыток — к гниению корней.

Как правильно поливать?

  • Летом — раз в 7-10 дней, зимой — реже или вообще не поливать.
  • Использовать мягкую, отстоянную воду.
  • Проверять, высох ли грунт, прежде чем снова его увлажнить.

4. Температурный стресс

Кактусы любят прохладную зимовку, но боятся сквозняков и переохлаждения. Если растение стоит рядом с открытой форточкой, морозный воздух может привести к пожелтению. Летом же прямые солнечные лучи могут вызвать ожоги.

Что делать?

  • Убирать растение с холодных подоконников зимой.
  • Следить, чтобы летом кактус не получал слишком много прямого солнца.

5. Вирусные заболевания

Если пожелтение сопровождается пятнами, мозаичным рисунком или замедленным ростом, возможно, растение заражено вирусом. Лечение таких заболеваний практически невозможно.

Как поступить?

  • Изолировать заболевший кактус от других растений.
  • Удалить пораженные части, если они не затронули основание.
  • Следить за иммунитетом растения, обеспечивая ему оптимальные условия.

Правильный уход и внимательное отношение помогут сохранить здоровье кактуса и предотвратить его гибель. Если пожелтение только началось, важно быстро определить причину и устранить проблему.

Уточнения

Ка́ктусовые (лат. Cactaceae) — семейство многолетних цветковых колючих растений порядка Гвоздичноцветные, включает около 127 родов и около 1750 видов, обитающих преимущественно в засушливых областях, включая одну из самых сухих пустынь мира — пустыню Атакама.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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