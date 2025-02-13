Комнатные цветы погибают? Этот налет на почве — причина всех проблем

Иногда на поверхности почвы в цветочном горшке можно заметить странный налет — белый, желтый, зеленый или даже в виде пушистого слоя. Откуда он берется, опасен ли для растений и как с ним бороться? Разбираемся в причинах и способах устранения.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Посадка растения

Белый и желтоватый налет

Чаще всего белая или желтоватая корка на почве связана с засолением субстрата. Это происходит, когда в грунте скапливаются соли из удобрений и жесткой воды. Со временем они могут накапливаться и в растении, вызывая ожог листьев и замедление роста.

Как избежать засоления?

Поливайте растения отстоянной водой, чтобы уменьшить количество солей.

Удаляйте верхний слой почвы и заменяйте его свежим субстратом.

Используйте домашний компост вместо минеральных удобрений.

Раз в несколько месяцев промывайте почву большим количеством воды, чтобы вымыть соли.

Плесень в горшке

Иногда на почве появляется белый пушистый налет — это сапрофитные грибы. Они не вредят растениям, но могут быть признаком избыточной влажности и плохой циркуляции воздуха.

Как избавиться от плесени?

Пересадите растение в новый субстрат.

Улучшите дренаж и снизьте частоту полива.

Разместите горшок в более освещенном месте.

Зеленый налет

Зеленый слой на почве — это микроскопические водоросли, которые разрастаются при высокой влажности и ярком освещении. Они вытягивают из почвы влагу, ухудшают газообмен и могут способствовать развитию плесени.

Как избавиться от водорослей?

Соскребите верхний слой и замените его свежей землей.

Уменьшите полив, дайте почве подсыхать между увлажнениями.

Используйте нижний полив — заливайте воду в поддон, а не сверху.

Регулярный уход и контроль влажности помогут предотвратить появление налета и сохранить почву здоровой. Какой из этих способов вы уже пробовали?

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения. Нередко к растениям относят также все водоросли или некоторые их группы.

