Комнатные цветы погибают? Этот налет на почве — причина всех проблем

Иногда на поверхности почвы в цветочном горшке можно заметить странный налет — белый, желтый, зеленый или даже в виде пушистого слоя. Откуда он берется, опасен ли для растений и как с ним бороться? Разбираемся в причинах и способах устранения.
Чаще всего белая или желтоватая корка на почве связана с засолением субстрата. Это происходит, когда в грунте скапливаются соли из удобрений и жесткой воды. Со временем они могут накапливаться и в растении, вызывая ожог листьев и замедление роста.
Как избежать засоления?
Иногда на почве появляется белый пушистый налет — это сапрофитные грибы. Они не вредят растениям, но могут быть признаком избыточной влажности и плохой циркуляции воздуха.
Как избавиться от плесени?
Зеленый слой на почве — это микроскопические водоросли, которые разрастаются при высокой влажности и ярком освещении. Они вытягивают из почвы влагу, ухудшают газообмен и могут способствовать развитию плесени.
Как избавиться от водорослей?
Регулярный уход и контроль влажности помогут предотвратить появление налета и сохранить почву здоровой. Какой из этих способов вы уже пробовали?
Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения. Нередко к растениям относят также все водоросли или некоторые их группы.
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