Как вырастить арбузы, которые лопаются от сахара? Важен каждый шаг

Место посадки играет ключевую роль в выращивании арбузов. Если выбрать неудачный участок, плоды могут вырасти мелкими и пресными. Поэтому важно учесть несколько факторов, чтобы арбузы набрали максимальную сладость и размер.
Солнце, солнце и еще раз солнце!
Арбузам нужно максимальное количество солнечного света. Даже небольшая тень замедлит рост и снизит количество сахаров в плодах.
Защита от ветра
Выбирайте участок, который защищен от сквозняков. Холодные порывы ветра могут замедлить развитие растений.
Правильная почва
Идеальный вариант — легкие рыхлые песчаные или супесчаные почвы. Если грунт тяжелый и глинистый, добавьте песок (1 ведро на 1 м²).
Перед посадкой важно провести отбор и обработку семян:
Правильное место и подготовка помогут вырастить сочные, сладкие и крупные арбузы!
Арбу́з обыкнове́нный (лат. Citrúllus lanátus), или арбу́з шерсти́стый, или арбу́з столо́вый - однолетнее травянистое растение, вид рода Арбуз (Citrullus) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).
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