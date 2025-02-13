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Как вырастить арбузы, которые лопаются от сахара? Важен каждый шаг

Садоводство

Место посадки играет ключевую роль в выращивании арбузов. Если выбрать неудачный участок, плоды могут вырасти мелкими и пресными. Поэтому важно учесть несколько факторов, чтобы арбузы набрали максимальную сладость и размер.

Арбуз
Фото: commons.wikimedia.org by Игоревич
Арбуз

Где сажать арбузы, чтобы они выросли сладкими?

Солнце, солнце и еще раз солнце!

Арбузам нужно максимальное количество солнечного света. Даже небольшая тень замедлит рост и снизит количество сахаров в плодах.

Защита от ветра

Выбирайте участок, который защищен от сквозняков. Холодные порывы ветра могут замедлить развитие растений.

Правильная почва

Идеальный вариант — легкие рыхлые песчаные или супесчаные почвы. Если грунт тяжелый и глинистый, добавьте песок (1 ведро на 1 м²).

Как подготовить грядку?

  • Осенью перекопайте почву, внося минеральные и органические удобрения.
  • За 2-3 недели до посадки накройте грядку пленкой, чтобы земля лучше прогрелась.

Как подготовить семена?

Перед посадкой важно провести отбор и обработку семян:

  1. Калибровка — отбраковываем деформированные и поврежденные семена.
  2. Замачивание в теплой воде (на 2-3 часа), можно добавить стимуляторы роста ("Циркон", "Эпин").
  3. Обеззараживание в растворе марганцовки или фитоспорина.
  4. Проращивание во влажной среде (ватные диски, ткань).

Правильное место и подготовка помогут вырастить сочные, сладкие и крупные арбузы!

Уточнения

Арбу́з обыкнове́нный (лат. Citrúllus lanátus), или арбу́з шерсти́стый, или арбу́з столо́вый - однолетнее травянистое растение, вид рода Арбуз (Citrullus) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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