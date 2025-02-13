Как вырастить сливы, которые ломают ветки от урожая? Этот способ работает

1:19 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Весна — ключевое время для ухода за сливовым деревом. Именно сейчас нужно провести несколько важных процедур, которые помогут получить богатый урожай. Если упустить момент, слива может плохо плодоносить или вообще не дать урожая.

Фото: creativecommons.org by Glysiak, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/1.0/ Слива

Что нужно сделать весной, чтобы слива плодоносила?

Обрезка веток

Обрезка помогает дереву правильно распределять силы и избавляет от слабых, больных и загущающих ветвей.

Защита от вредителей

Тля, плодожорка и другие насекомые могут уничтожить завязи. Весной необходимо обработать дерево специальными средствами для защиты от вредителей и болезней.

Рыхление и полив

Влага необходима для активного роста и формирования плодов. Чтобы улучшить питание корней, почву под деревом следует прорыхлить.

Правильная подкормка

До цветения:

Карбамид (2 ст. л. на 1 м²) или

(2 ст. л. на 1 м²) или Сернокислый калий (1 ст. л. на 1 м²).

После цветения:

Нитрофоска (3 ст. л. на ведро воды) — этот раствор вносят в бороздки возле ствола.

Эти простые действия помогут сливе заложить мощные завязи и подарить щедрый урожай!

Уточнения

Сли́ва (лат. Prúnus) — род растений семейства Розовые (Rosaceae). Включает около 400 видов, распространённых, главным образом, в северных умеренных областях земного шара.

