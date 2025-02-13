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Хотите собирать ведрами? Вот чем и когда подкармливать жимолость

1:20
Садоводство

Жимолость — это не только вкусные и ароматные ягоды, но и настоящий витаминный кладезь. Однако чтобы получить богатый урожай, кустарник нужно правильно подкармливать. Многие дачники уверены, что эта культура растёт сама по себе, но без грамотного ухода ягод будет мало, и вкус их оставит желать лучшего.

Жимолость
Фото: Max071086 by commons.wikimedia.org, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Жимолость

Чем подкормить жимолость ранней весной?

В начале сезона растению нужен азот, который поможет кусту набрать силу. Отлично подойдет аммиачная селитра — 20 г на ведро воды.

Чем удобрять после цветения?

Когда куст отцветёт, ему потребуется комплексная подпитка. Самый удачный вариант — нитроаммофоска (она содержит и азот, и фосфор, и калий). Дополнительно можно добавить сульфат калия, чтобы ягоды стали крупнее и слаще.

Что внести после сбора урожая?

Чтобы жимолость хорошо перенесла зиму и заложила почки на следующий год, осенью ей потребуется органическая подкормка. Отлично подойдут костная мука и несгоревшие древесные остатки — они насытят почву полезными веществами и укрепят растение.

Следуя этим простым правилам, можно получить щедрый урожай жимолости, который будет радовать вкусом и пользой!

Уточнения

Жи́молость (лат. Lonícera) — род прямостоячих, вьющихся или ползучих кустарников; типовой род семейства жимолостные (Caprifoliaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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