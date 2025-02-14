Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В холодильник или хлебницу? Где хранить хлеб, чтобы он не плесневел
Telegram-боты помогают угонщикам? Как фото вашего авто может попасть к преступникам
Как начать тренироваться и не бросить: пять шагов к полезной привычке
Протеиновый батончик может как помочь, так и испортить фигуру — вот на что смотреть в составе
Клевету терпеть не намерена: Ольга Бузова ответила на обвинения Лады Дэнс в краже песни
Ремонт в детской: этот популярный материал может вызвать аллергию
Новая угроза из глубин Земли: супервулкан Йеллоустоун проявляет признаки активности, и это может уничтожить жизнь
Могут ли бортпроводники задержать пассажира? Всё о силовых мерах на борту
Вы мучили себя зря: этот миф о диетах официально разрушен

Слизни уползут с вашего участка в панике: проверенные способы спасти урожай

1:47
Садоводство

Пика активности взрослый вредитель достигает в сумерках. Питаются слизни в первую очередь листьями, цветами, побегами и ягодами, которые лежат на земле или свисают к ней. Также они легко заползают на само растение и прогрызают круглые отверстия в центре листьев и в кожице и мякоти плодов.

Слизень
Фото: commons.wikimedia.org by Jr66, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Слизень

Очень часто слизни повреждают рассаду многих культурных растений, особенно прорастающие семена, рассаду. В результате таких повреждений растения обычно погибают, а посевы становятся разреженными.

Какие существуют природные средства для борьбы со слизнями

Натуральный репеллент от слизней представляет собой измельченную яичную скорлупу или скорлупу орехов, разбросанную вокруг растений. Моллюски не могут ползать по такой поверхности. Слизни избегают листьев помидоров, майорана и душицы. Чеснок, тимьян и шалфей также отталкивают их.

Кроме того, слизни избегают запаха чеснока, поэтому чеснок является одним из самых эффективных народных средств, помогающих в каждом конкретном случае. Можно использовать как настой, так и гвоздику, которую следует размещать на поверхности почвы между грядками, либо на улице возле дома.

Чтобы избавиться от слизней на своих грядках, можно использовать порошкообразную соду, не разбавляя ее водой.

Вещество следует просто рассыпать между грядками, либо также можно положить порошок прямо в следы слизней. Вредители не переносят соду, поэтому поспешат как можно скорее покинуть ваш огород.

Вредитель боится соли, стирального порошка, запаха табака, уксуса, нашатырного спирта.

Уточнения

Сли́зень (слизня́к) — общеупотребительное название ряда наземных брюхоногих моллюсков, которые в ходе эволюционного развития претерпели редукцию или полную утрату раковины.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Забудьте про сухое мясо: один нюанс — и картофель по-французски станет вашим фаворитом
Еда и рецепты
Забудьте про сухое мясо: один нюанс — и картофель по-французски станет вашим фаворитом Аудио 
Томаты будут расти как на дрожжах: лучшие дни для посева в этом году
Овощи
Томаты будут расти как на дрожжах: лучшие дни для посева в этом году Аудио 
Названы лучшие духи, которые могут держаться весь день
Красота и стиль
Названы лучшие духи, которые могут держаться весь день Аудио 
Популярное
Простой тест, который покажет, сколько проживет ваш аккумулятор

Как понять, что аккумулятор скоро выйдет из строя? Для проверки не нужно ехать в сервис – простой тест мультиметром покажет, когда пора менять АКБ.

Простой тест, который покажет, сколько проживет ваш аккумулятор
Зачем мучиться с пасынкованием? Эти томаты дают ведра плодов без лишних хлопот
Зачем мучиться с пасынкованием? Эти томаты дают ведра плодов без лишних хлопот
Ни плавание, ни гантели: лучшие упражнения для пенсионеров старше 60 лет
Работает на 100%: это самое недооценённое упражнение для похудения
Сводка с фронта: Зеленскому из Лондона дана команда плевать на Трампа, ВСУ накпливают силу у Курской области Дмитрий Плотников Этот город удивит вас сочетанием прошлого и будущего — маршрут для прогулки по Франкфурту, который раскрывает все тайны Игорь Буккер В Казахстане развернулась жаркая дискуссия по событям вокруг Украины. Токаев предупреждает Любовь Степушова
Астероид 2024 YR4 становится всё более опасным для Земли
Теперь завариваю куркуму каждое утро: результат не заставил себя ждать
Нельзя просто открыть банку и есть горошек — что нужно делать перед употреблением
Нельзя просто открыть банку и есть горошек — что нужно делать перед употреблением
Последние материалы
Как начать тренироваться и не бросить: пять шагов к полезной привычке
Протеиновый батончик может как помочь, так и испортить фигуру — вот на что смотреть в составе
Клевету терпеть не намерена: Ольга Бузова ответила на обвинения Лады Дэнс в краже песни
Ремонт в детской: этот популярный материал может вызвать аллергию
Слизни уползут с вашего участка в панике: проверенные способы спасти урожай
Новая угроза из глубин Земли: супервулкан Йеллоустоун проявляет признаки активности, и это может уничтожить жизнь
Могут ли бортпроводники задержать пассажира? Всё о силовых мерах на борту
Вы мучили себя зря: этот миф о диетах официально разрушен
Неприятный запах от питомца: что может быть причиной и как помочь
Ремонт в 2025 году: сколько стоит и готовы ли россияне брать кредит на обновление жилья?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.