Слизни уползут с вашего участка в панике: проверенные способы спасти урожай

1:47 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Пика активности взрослый вредитель достигает в сумерках. Питаются слизни в первую очередь листьями, цветами, побегами и ягодами, которые лежат на земле или свисают к ней. Также они легко заползают на само растение и прогрызают круглые отверстия в центре листьев и в кожице и мякоти плодов.

Фото: commons.wikimedia.org by Jr66, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Слизень

Очень часто слизни повреждают рассаду многих культурных растений, особенно прорастающие семена, рассаду. В результате таких повреждений растения обычно погибают, а посевы становятся разреженными.

Какие существуют природные средства для борьбы со слизнями

Натуральный репеллент от слизней представляет собой измельченную яичную скорлупу или скорлупу орехов, разбросанную вокруг растений. Моллюски не могут ползать по такой поверхности. Слизни избегают листьев помидоров, майорана и душицы. Чеснок, тимьян и шалфей также отталкивают их.

Кроме того, слизни избегают запаха чеснока, поэтому чеснок является одним из самых эффективных народных средств, помогающих в каждом конкретном случае. Можно использовать как настой, так и гвоздику, которую следует размещать на поверхности почвы между грядками, либо на улице возле дома.

Чтобы избавиться от слизней на своих грядках, можно использовать порошкообразную соду, не разбавляя ее водой.

Вещество следует просто рассыпать между грядками, либо также можно положить порошок прямо в следы слизней. Вредители не переносят соду, поэтому поспешат как можно скорее покинуть ваш огород.

Вредитель боится соли, стирального порошка, запаха табака, уксуса, нашатырного спирта.

Уточнения

Сли́зень (слизня́к) — общеупотребительное название ряда наземных брюхоногих моллюсков, которые в ходе эволюционного развития претерпели редукцию или полную утрату раковины.

