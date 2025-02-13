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Эти удобрения решат всё! Дыни вырастут огромными, сладкими и ароматными

1:18
Садоводство

Вырастить сочную и сладкую дыню — мечта каждого дачника. Но даже при хорошем уходе результат может разочаровать. Главная причина — неправильно выбранное место посадки.

Дыня
Фото: commons.wikimedia.org by Wilfredor, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дыня

Где нельзя сажать дыни?

Чтобы получить крупные и ароматные плоды, важно учитывать три условия:

  • Солнце — дыни любят тепло и плохо растут в тени.
  • Защита от сквозняков — ветер замедляет рост и ухудшает вкус.
  • Правильная почва — легкие суглинистые грунты с высоким содержанием органики.

Как подготовить грядку для дынь?

Осенью при перекопке в почву вносят 3-4 кг перегноя и немного речного песка на каждый квадратный метр.

Весной участок снова перекапывают, добавляя:

  • Фосфорно-калийные удобрения (25 г калийной соли и 35 г суперфосфата на 1 м²).
  • Через несколько недель — азотные удобрения (20-25 г на 1 м²).

Если органику не внесли осенью, это можно сделать весной, но не позже чем за неделю до посадки.

Выбрав правильное место и вовремя удобрив почву, можно получить действительно сладкий урожай!

Уточнения

Ды́ня (лат. Cucumis melo) — растение семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), вид рода Огурец (Cucumis), бахчевая культура.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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