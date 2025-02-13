Эти удобрения решат всё! Дыни вырастут огромными, сладкими и ароматными

1:18 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Вырастить сочную и сладкую дыню — мечта каждого дачника. Но даже при хорошем уходе результат может разочаровать. Главная причина — неправильно выбранное место посадки.

Фото: commons.wikimedia.org by Wilfredor, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дыня

Где нельзя сажать дыни?

Чтобы получить крупные и ароматные плоды, важно учитывать три условия:

Солнце — дыни любят тепло и плохо растут в тени.

Защита от сквозняков — ветер замедляет рост и ухудшает вкус.

Правильная почва — легкие суглинистые грунты с высоким содержанием органики.

Как подготовить грядку для дынь?

Осенью при перекопке в почву вносят 3-4 кг перегноя и немного речного песка на каждый квадратный метр.

Весной участок снова перекапывают, добавляя:

Фосфорно-калийные удобрения (25 г калийной соли и 35 г суперфосфата на 1 м²).

Через несколько недель — азотные удобрения (20-25 г на 1 м²).

Если органику не внесли осенью, это можно сделать весной, но не позже чем за неделю до посадки.

Выбрав правильное место и вовремя удобрив почву, можно получить действительно сладкий урожай!

Уточнения

Ды́ня (лат. Cucumis melo) — растение семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), вид рода Огурец (Cucumis), бахчевая культура.

