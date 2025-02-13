Эти удобрения решат всё! Дыни вырастут огромными, сладкими и ароматными
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Вырастить сочную и сладкую дыню — мечта каждого дачника. Но даже при хорошем уходе результат может разочаровать. Главная причина — неправильно выбранное место посадки.
Фото: commons.wikimedia.org by Wilfredor, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дыня
Где нельзя сажать дыни?
Чтобы получить крупные и ароматные плоды, важно учитывать три условия:
- Солнце — дыни любят тепло и плохо растут в тени.
- Защита от сквозняков — ветер замедляет рост и ухудшает вкус.
- Правильная почва — легкие суглинистые грунты с высоким содержанием органики.
Как подготовить грядку для дынь?
Осенью при перекопке в почву вносят 3-4 кг перегноя и немного речного песка на каждый квадратный метр.
Весной участок снова перекапывают, добавляя:
- Фосфорно-калийные удобрения (25 г калийной соли и 35 г суперфосфата на 1 м²).
- Через несколько недель — азотные удобрения (20-25 г на 1 м²).
Если органику не внесли осенью, это можно сделать весной, но не позже чем за неделю до посадки.
Выбрав правильное место и вовремя удобрив почву, можно получить действительно сладкий урожай!
Уточнения
Ды́ня (лат. Cucumis melo) — растение семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), вид рода Огурец (Cucumis), бахчевая культура.
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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
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