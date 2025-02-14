Садовые растения, которые ни в коем случае нельзя удобрять золой: не совершайте эту ошибку

Зольное удобрение не подходит для арбузов, редиса, щавеля, гортензий, роз, цинний, календулы, лаванды, черники и азалий.

Фото: commons.wikimedia.org by LllKSTlll, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Зола

Кроме того, хвойные растения не любят золу. Например, можжевельник, ель, лиственница, пихта. Не стоит использовать зольное удобрение для неокрепшей рассады, так как в нем содержится большое количество минеральных солей.

Какие растения можно удобрять золой

Внесенная весной зола способствует обильному цветению и образованию завязей. Многие садовые цветы хорошо отзываются на внесение золы. Например, пионы, розы, клематисы, лилии, гладиолусы. Для них, как правило, делают настои, которые наносят корневым или внекорневым методом.

В то же время в таком ценном удобрении нет хлора, поэтому золу рекомендуется использовать для подкормки растений, негативно реагирующих на этот элемент: клубники, малины, смородины, картофеля.

Кроме того, добавление древесной золы хорошо подходит для тыквы, капусты, томатов, свеклы и огурцов.

Уточнения

Зола́ — несгорающий остаток, образующийся из минеральных примесей топлива при полном его сгорании.



