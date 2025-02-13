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Секрет пышного цветения: эти растения не требуют раскисления грунтач

1:30
Садоводство

Многие дачники стремятся понизить кислотность почвы, не зная, что некоторые растения наоборот предпочитают кислую среду. Если уровень pH ниже 5,5, не спешите добавлять золу или мел — возможно, ваша почва идеально подходит для определенных цветов!

Лопата
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова
Лопата

Какие цветы любят кислую почву?

Некоторые из самых популярных садовых растений отлично чувствуют себя в кислой среде:

  • Люпины, ландыши, лилии
  • Пионы, хризантемы, садовый мак
  • Незабудки, васильки, циннии

Если ваш участок отличается повышенной кислотностью, эти цветы будут расти и цвести без проблем.

Хотите что-то необычное? Попробуйте эти растения!

Подбел (Андромеда)
Вечнозеленое растение с оригинальными закрученными листьями, покрытыми пушком. Цветет с апреля по июнь, выпуская нежные колокольчатые соцветия.

Кальмия
Невысокий кустарник, внешне напоминающий рододендрон. Имеет множество сортов, различающихся по высоте и окраске цветов.

Кассиопея
Отличный вариант для верескового сада. Цветет с конца марта по начало июня, радуя садоводов нежными молочно-белыми цветками, похожими на ландыши.

Теперь вы знаете, какие растения не боятся кислой почвы — возможно, вам даже не придется менять состав грунта на участке!

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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