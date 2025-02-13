Секрет пышного цветения: эти растения не требуют раскисления грунтач

1:30 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Многие дачники стремятся понизить кислотность почвы, не зная, что некоторые растения наоборот предпочитают кислую среду. Если уровень pH ниже 5,5, не спешите добавлять золу или мел — возможно, ваша почва идеально подходит для определенных цветов!

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова Лопата

Какие цветы любят кислую почву?

Некоторые из самых популярных садовых растений отлично чувствуют себя в кислой среде:

Люпины, ландыши, лилии

Пионы, хризантемы, садовый мак

Незабудки, васильки, циннии

Если ваш участок отличается повышенной кислотностью, эти цветы будут расти и цвести без проблем.

Хотите что-то необычное? Попробуйте эти растения!

Подбел (Андромеда)

Вечнозеленое растение с оригинальными закрученными листьями, покрытыми пушком. Цветет с апреля по июнь, выпуская нежные колокольчатые соцветия.

Кальмия

Невысокий кустарник, внешне напоминающий рододендрон. Имеет множество сортов, различающихся по высоте и окраске цветов.

Кассиопея

Отличный вариант для верескового сада. Цветет с конца марта по начало июня, радуя садоводов нежными молочно-белыми цветками, похожими на ландыши.

Теперь вы знаете, какие растения не боятся кислой почвы — возможно, вам даже не придется менять состав грунта на участке!

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.

