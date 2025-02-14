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Хотите ведро вишни с одного дерева? Сажайте его только здесь

1:10
Садоводство

Посадка вишневого дерева — важный шаг, от которого напрямую зависит будущий урожай. Если выбрать неподходящее место, дерево может долго болеть, слабо расти и не давать плодов.

вишня
Фото: flickr.com by Benson Kua, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
вишня

Где нельзя сажать вишню

Чтобы вишня приносила щедрый урожай, важно учесть три главных условия:

  • Солнечное место — даже в рассеянной тени дерево будет расти плохо.
  • Защита от холодного ветра — сквозняки ослабляют растение.
  • Хороший дренаж — участок не должен затапливаться весной, а уровень грунтовых вод должен быть низким.

Что делать, если участок в низине

Если другого места нет, вишню можно посадить на искусственный холмик высотой около 70 см и диаметром 1 м. Это спасет корни от избытка влаги.

Какая почва нужна для вишни

  • Легкая и рыхлая, чтобы хорошо пропускала воздух и воду.
  • Плодородная, с нейтральной или слабощелочной реакцией (рН 7-7,3).

Если правильно выбрать место, дерево будет радовать сладкими плодами каждый сезон!

Уточнения

Ви́шня (лат. Prúnus subg. Cérasus) — подрод растений рода Слива (Prunus) семейства Розовые (Rosaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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