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Клубника будет с кулак! Просто внесите эту подкормку в начале сезона

2:03
Садоводство

Вырастить ароматную и сладкую клубнику — мечта любого дачника. Однако бывает, что ягоды получаются мелкими, кислыми и безвкусными. Причины могут крыться в неправильном уходе, недостатке подкормки или влаги. Разбираем, как получить богатый урожай и избежать распространенных ошибок.

Клубника
Фото: commons.wikimedia.org by https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Loteclat, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Клубника

Правильная подкормка — залог крупных и вкусных ягод

Клубника нуждается в трех ключевых элементах:

  • Азот — отвечает за рост листьев и стеблей.
  • Фосфор — увеличивает количество и размер ягод.
  • Калий — делает плоды более сочными и сладкими.

Опытные садоводы рекомендуют сочетать органические и минеральные удобрения с народными средствами.

Смесь для питания клубники

Для насыщения почвы полезными веществами можно использовать следующую смесь:

  • 5-6 кг компоста или перегноя (питает почву и улучшает ее структуру).
  • 100-150 г древесной золы (источник калия и фосфора).
  • 20-30 г азотного удобрения (например, сульфата аммония для стимуляции роста).

Как и когда подкармливать клубнику?

Подкормку вносят ранней весной, перед началом вегетационного периода. Смесь равномерно распределяют по почве, затем осторожно рыхлят верхний слой, чтобы удобрения лучше впитались.

Полив — важнейший фактор урожайности

Недостаток влаги приводит к тому, что ягоды становятся мелкими и кислыми. Особенно важно поддерживать влажность почвы во время цветения и формирования плодов.

Как часто поливать?

  • В обычную погоду — раз в неделю.
  • В засуху — чаще, по мере высыхания почвы.

Главное правило: земля должна оставаться влажной, но не переувлажненной.

Если соблюдать эти нехитрые рекомендации, клубника будет радовать богатым урожаем сочных и сладких ягод.

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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