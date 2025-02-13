Клубника будет с кулак! Просто внесите эту подкормку в начале сезона

2:03 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Вырастить ароматную и сладкую клубнику — мечта любого дачника. Однако бывает, что ягоды получаются мелкими, кислыми и безвкусными. Причины могут крыться в неправильном уходе, недостатке подкормки или влаги. Разбираем, как получить богатый урожай и избежать распространенных ошибок.

Фото: commons.wikimedia.org by https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Loteclat, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Клубника

Правильная подкормка — залог крупных и вкусных ягод

Клубника нуждается в трех ключевых элементах:

Азот — отвечает за рост листьев и стеблей.

— отвечает за рост листьев и стеблей. Фосфор — увеличивает количество и размер ягод.

— увеличивает количество и размер ягод. Калий — делает плоды более сочными и сладкими.

Опытные садоводы рекомендуют сочетать органические и минеральные удобрения с народными средствами.

Смесь для питания клубники

Для насыщения почвы полезными веществами можно использовать следующую смесь:

5-6 кг компоста или перегноя (питает почву и улучшает ее структуру).

100-150 г древесной золы (источник калия и фосфора).

20-30 г азотного удобрения (например, сульфата аммония для стимуляции роста).

Как и когда подкармливать клубнику?

Подкормку вносят ранней весной, перед началом вегетационного периода. Смесь равномерно распределяют по почве, затем осторожно рыхлят верхний слой, чтобы удобрения лучше впитались.

Полив — важнейший фактор урожайности

Недостаток влаги приводит к тому, что ягоды становятся мелкими и кислыми. Особенно важно поддерживать влажность почвы во время цветения и формирования плодов.

Как часто поливать?

В обычную погоду — раз в неделю.

В засуху — чаще, по мере высыхания почвы.

Главное правило: земля должна оставаться влажной, но не переувлажненной.

Если соблюдать эти нехитрые рекомендации, клубника будет радовать богатым урожаем сочных и сладких ягод.

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

