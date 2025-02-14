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Ягоды, которые не поместятся в рот: секреты выращивания гигантской клубники

2:14
Садоводство

Выращивание крупной и сладкой клубники — мечта многих садоводов. Достижение этой цели не так сложно, как может показаться. Соблюдение нескольких простых рекомендаций поможет получить богатый урожай крупных ягод.

Сбор клубники
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сбор клубники

Соблюдение севооборота

Клубнику не следует выращивать на одном и том же месте более четырёх лет подряд. После этого периода растения начинают терять продуктивность, а почва истощается и накапливает патогены. Пересаживайте клубнику на новые участки, выбирая места, где ранее не росли паслёновые культуры.

Регулярный полив и мульчирование

Клубника требует постоянного увлажнения, особенно в период цветения и формирования плодов. Недостаток влаги приводит к образованию мелких и менее сладких ягод. Для сохранения влаги в почве рекомендуется использовать мульчу из сена или соломы, что также поможет в борьбе с сорняками.

Защита от вредителей

Основные враги клубники — долгоносик и паутинный клещ. Эти насекомые способны значительно снизить урожайность. Проводите регулярные осмотры растений и при необходимости применяйте биологические или химические средства защиты. Профилактические меры, такие как обработка бордоской жидкостью и рыхление почвы, помогут предотвратить появление вредителей.

Выбор подходящих сортов

Для получения крупных ягод выбирайте сорта, известные своими большими плодами, такие как "Гигантелла Максим" или "Хоней". Правильный выбор сорта — залог успешного урожая.

Правильная подкормка

Клубника отзывчива на подкормки. В период вегетации используйте удобрения, богатые калием и фосфором, чтобы стимулировать рост и развитие крупных сладких ягод. Органические удобрения, такие как компост или перегной, также благоприятно влияют на плодородие почвы и здоровье растений.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете наслаждаться обильным урожаем крупной и сладкой клубники, выращенной на собственном участке.

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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