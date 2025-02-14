Рассада растёт лучше, если использовать один простой приём — проверенный метод

1:37 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Вы когда-нибудь задумывались, что апельсиновая кожура может стать незаменимым помощником в вашем саду? Опытные дачники нашли ей необычное применение при выращивании рассады.

Фото: unsplash.com by Francesco Gallarotti, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Рассада томатов

Апельсиновая кожура как натуральный горшок

Вместо того чтобы выбрасывать кожуру после съеденного апельсина, разрежьте плод пополам и аккуратно удалите мякоть. Полученные половинки наполните почвой и посейте семена. В кожуре легко сделать дренажные отверстия, что обеспечит отток лишней влаги. Когда рассада подрастёт, её можно высаживать в грунт прямо в этой "ёмкости" — кожура разложится в почве, обогащая её питательными веществами.

Преимущества использования апельсиновой кожуры

Экологичность: натуральный материал, который разлагается в почве.

Удобрение: в процессе разложения кожура обогащает почву калием, фосфором и другими микроэлементами.

Защита от вредителей: цитрусовый аромат отпугивает некоторых насекомых, таких как муравьи и тля.

Советы по применению

Подготовка кожуры: разрежьте апельсин пополам, удалите мякоть, проделайте дренажные отверстия.

Посев: наполните половинки кожуры почвой, посейте семена и ухаживайте за рассадой как обычно.

Высадка в грунт: пересаживайте рассаду вместе с кожурой, не извлекая её из "горшка".

Используя этот метод, вы не только уменьшите количество отходов, но и создадите благоприятные условия для роста ваших растений.

Уточнения

Проросток — растение, находящееся на одной из начальных стадий онтогенеза, в период с момента прорастания семени (то есть с момента, когда развивающийся зародыш пробивает семенную кожуру) до момента развёртывания листа главного побега (побега, развивающегося из зародышевой почечки).

