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Рассада растёт лучше, если использовать один простой приём — проверенный метод

1:37
Садоводство

Вы когда-нибудь задумывались, что апельсиновая кожура может стать незаменимым помощником в вашем саду? Опытные дачники нашли ей необычное применение при выращивании рассады.

Рассада томатов
Фото: unsplash.com by Francesco Gallarotti, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рассада томатов

Апельсиновая кожура как натуральный горшок

Вместо того чтобы выбрасывать кожуру после съеденного апельсина, разрежьте плод пополам и аккуратно удалите мякоть. Полученные половинки наполните почвой и посейте семена. В кожуре легко сделать дренажные отверстия, что обеспечит отток лишней влаги. Когда рассада подрастёт, её можно высаживать в грунт прямо в этой "ёмкости" — кожура разложится в почве, обогащая её питательными веществами.

Преимущества использования апельсиновой кожуры

  • Экологичность: натуральный материал, который разлагается в почве.

  • Удобрение: в процессе разложения кожура обогащает почву калием, фосфором и другими микроэлементами.

  • Защита от вредителей: цитрусовый аромат отпугивает некоторых насекомых, таких как муравьи и тля.

Советы по применению

  • Подготовка кожуры: разрежьте апельсин пополам, удалите мякоть, проделайте дренажные отверстия.

  • Посев: наполните половинки кожуры почвой, посейте семена и ухаживайте за рассадой как обычно.

  • Высадка в грунт: пересаживайте рассаду вместе с кожурой, не извлекая её из "горшка".

Используя этот метод, вы не только уменьшите количество отходов, но и создадите благоприятные условия для роста ваших растений.

Уточнения

Проросток — растение, находящееся на одной из начальных стадий онтогенеза, в период с момента прорастания семени (то есть с момента, когда развивающийся зародыш пробивает семенную кожуру) до момента развёртывания листа главного побега (побега, развивающегося из зародышевой почечки).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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