Солнце — для слабаков: эти растения отлично живут в тени и не жалуются

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Садоводство

Вы думаете, что тенистые уголки вашего сада обречены на скучную зелень? Ошибаетесь! Существуют растения, которые не только прекрасно чувствуют себя в тени, но и радуют яркими красками. Давайте познакомимся с пятью такими цветами, которые преобразят даже самые затенённые участки вашего сада.

Хосты
Фото: commons.wikimedia.org by Dan Keck, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Хосты

Бруннера сибирская

Это весеннее растение идеально подходит для тенистых мест. В мае бруннера украшает сад нежными синими цветками, напоминающими незабудки. Её крупные сердцевидные листья сохраняют декоративность до поздней осени.

Хоста

Хоста известна своими эффектными листьями разнообразных оттенков — от насыщенно-зелёного до голубоватого и даже золотистого. Она прекрасно растёт в тени и полутени, придавая саду пышность и структуру.

Астильба

Если вы ищете растение, которое будет цвести во второй половине лета, астильба — отличный выбор. Её ажурные соцветия белого, розового или красного цвета поднимаются над резной листвой, создавая воздушный эффект.

Папоротники

Папоротники придают саду особую атмосферу уюта и таинственности. Обратите внимание на такие виды, как страусник, кочедыжник или щитовник. Они прекрасно чувствуют себя в тени и не требуют особого ухода.

Ирисы

Эти элегантные цветы с разнообразной палитрой оттенков способны расти в полутени. Ирисы придают саду изысканность и шарм, а их неприхотливость делает их любимцами многих садоводов.

Советы по уходу за тенелюбивыми растениями

  • Дренаж: обеспечьте хороший отток воды, чтобы корни не загнивали.

  • Полив: регулярно увлажняйте почву, особенно в засушливые периоды.

  • Почва: используйте плодородный грунт, богатый органическими веществами.

Выбирая эти растения, вы сможете создать яркий и живописный уголок даже в самых тенистых частях вашего сада.

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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