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Картошка сгнила, капуста почернела: вот почему ваш погреб превращается в свалку

1:31
Садоводство

Представьте, что после долгих месяцев заботы о своём огороде вы обнаруживаете, что часть урожая испортилась в погребе. Чтобы избежать подобных разочарований, важно знать, какие овощи требуют особого внимания при хранении и как предотвратить их порчу.

Погреб
Фото: creativecommons.org by Kotivalo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Погреб

Овощи, требующие особого контроля

  • Капуста: подвержена заболеванию серой гнилью. При обнаружении поражённых кочанов их следует немедленно удалить.

  • Картофель: может страдать от фузариозной гнили, проявляющейся в виде пятен на клубнях. Заражённые экземпляры необходимо выбросить.

  • Чеснок: фузариоз также поражает головки чеснока. Такие головки подлежат удалению.

  • Лук: уязвим для фузариоза, шейковой гнили и альтернариоза. Поражённые луковицы следует своевременно удалять.

Рекомендации по предотвращению порчи

  • Регулярный осмотр: периодически проверяйте запасы и удаляйте испорченные овощи, чтобы предотвратить распространение заболеваний.

  • Оптимальные условия хранения: поддерживайте в погребе соответствующую температуру и влажность, обеспечивая хорошую вентиляцию.

  • Подготовка овощей: перед закладкой на хранение тщательно осматривайте урожай и удаляйте повреждённые или больные плоды.

Соблюдение этих рекомендаций поможет сохранить ваш урожай в течение всей зимы и избежать неприятных сюрпризов.

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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