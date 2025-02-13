Золото, которое вы выбрасываете каждый день — простая хитрость, которая увеличит урожай

1:53 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Весной, когда сад пробуждается от зимнего сна, растения особенно нуждаются в питательных веществах для активного роста и укрепления иммунитета. Смородина не исключение: своевременная подкормка помогает получить более крупные и сладкие ягоды, а также способствует общему здоровью куста.

Фото: commons.wikimedia.org by Jerzy Opioła, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Смородина

Преимущества использования картофельных очисток

Опытные садоводы рекомендуют использовать картофельные очистки в качестве натурального удобрения для смородины. В них содержится множество полезных элементов:

Калий

Витамины группы B

Магний

Натрий

Глюкоза

Аскорбиновая кислота

Небольшое количество фосфора

Эти компоненты способствуют улучшению вкуса ягод и укреплению растения в целом.

Способы применения

Существует два основных метода использования картофельных очисток для подкормки смородины:

Свежие очистки: собранные в течение осени и зимы очистки раскладывают под кустом и присыпают слоем компоста. Порошок из очисток: очистки предварительно сушат, затем перемалывают до состояния порошка. Полученный порошок хранят в стеклянных банках в сухом месте. Весной под каждый куст вносят около 1 литра такого порошка. Если почва сухая, после внесения удобрения растение поливают, а затем дополнительно мульчируют компостом или перегноем.

Преимущество использования порошка заключается в том, что питательные вещества становятся доступными для растения быстрее, чем при использовании свежих очисток.

Применение картофельных очисток — простой и эффективный способ улучшить урожайность смородины. Этот натуральный метод подкормки не только экономичен, но и экологичен, позволяя использовать отходы с пользой для сада.