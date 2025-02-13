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Золото, которое вы выбрасываете каждый день — простая хитрость, которая увеличит урожай

1:53
Садоводство

Весной, когда сад пробуждается от зимнего сна, растения особенно нуждаются в питательных веществах для активного роста и укрепления иммунитета. Смородина не исключение: своевременная подкормка помогает получить более крупные и сладкие ягоды, а также способствует общему здоровью куста.

Смородина
Фото: commons.wikimedia.org by Jerzy Opioła, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Смородина

Преимущества использования картофельных очисток

Опытные садоводы рекомендуют использовать картофельные очистки в качестве натурального удобрения для смородины. В них содержится множество полезных элементов:

  • Калий
  • Витамины группы B
  • Магний
  • Натрий
  • Глюкоза
  • Аскорбиновая кислота
  • Небольшое количество фосфора

Эти компоненты способствуют улучшению вкуса ягод и укреплению растения в целом.

Способы применения

Существует два основных метода использования картофельных очисток для подкормки смородины:

  1. Свежие очистки: собранные в течение осени и зимы очистки раскладывают под кустом и присыпают слоем компоста.

  2. Порошок из очисток: очистки предварительно сушат, затем перемалывают до состояния порошка. Полученный порошок хранят в стеклянных банках в сухом месте. Весной под каждый куст вносят около 1 литра такого порошка. Если почва сухая, после внесения удобрения растение поливают, а затем дополнительно мульчируют компостом или перегноем.

Преимущество использования порошка заключается в том, что питательные вещества становятся доступными для растения быстрее, чем при использовании свежих очисток.

Применение картофельных очисток — простой и эффективный способ улучшить урожайность смородины. Этот натуральный метод подкормки не только экономичен, но и экологичен, позволяя использовать отходы с пользой для сада.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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