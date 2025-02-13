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Корень зла: какие деревья считались проклятыми и почему их нельзя сажать возле дома

1:39
Садоводство

В древности наши предки тщательно выбирали деревья для посадки возле дома, избегая тех, которые, по их мнению, несли негативную энергетику. Рассмотрим пять таких деревьев, которых старались избегать.

черемуха
Фото: commons.wikimedia.org by Steinsplitter, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
черемуха

Ива

Ива ассоциируется с грустью и унынием. Существовало поверье, что это "дерево-вампир": в его ветвях обитают души утопленников, которые забирают энергию живых, вызывая депрессию. Даже психологи отмечают, что ива символизирует уныние и отчаяние.

Осина

Листья осины дрожат при малейшем ветре, что наши предки связывали с присутствием духов. Считалось, что осина вытягивает энергию из человека, поэтому её избегали сажать рядом с жильём.

Тополь

Славяне верили, что тополь накапливает негативную энергию и передаёт её людям. Особенно опасным считалось засыпать под этим деревом, так как это могло привести к болезни.

Черёмуха

Из-за ядовитой коры черёмуху считали источником зла и не рекомендовали высаживать на участке. Её аромат может вызывать головную боль и головокружение у чувствительных людей, что усиливало негативные ассоциации.

Рябина

Цветущая рябина у некоторых людей вызывает головокружение и тошноту. Из-за этого дерево обросло суевериями, и его избегали сажать рядом с домом.

Таким образом, наши предки придавали большое значение энергетике деревьев, стараясь избегать тех, которые, по их мнению, могли негативно влиять на человека.

Уточнения

Черёмуха обыкнове́нная (лат. Prúnus pádus, «слива с реки По») — вид невысоких деревьев (изредка кустарников) из рода Слива семейства Розовые (Rosaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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