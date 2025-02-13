Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мошенники охотятся за квартирами пенсионеров: схема, о которой мало кто задумывается
Как медведи и суслики переживают зимний холод, не замерзая
Условия для возвращения западного бизнеса в Россию уже формируются
Романтика по-русски — где отметить День всех влюблённых в России
Урожай без грядки: выращиваем редис дома за пару недель
Корейская революция в уходе за собой: пять главных трендов, которые обеспечат сияющую кожу
Актёр Илья Любимов заявил, что талант Пушкина — это отклонение от нормы
EV Day в Испании: анонс новинок Kia
Чем заменить масло и сыр: диетическая и полезная намазка на хлеб

Эти цветы нужно пересадить в феврале, иначе они не будут цвести

3:25
Садоводство

Февраль — идеальное время для пересадки комнатных цветов. Дни становятся длиннее, начинается активное сокодвижение, и растения готовы к "переезду" в новые горшки. Но пересадка — это стресс для зелёных питомцев, поэтому важно провести её правильно. Какие растения стоит пересадить в конце зимы и на что обратить внимание?

Хозяйка с цветком
Фото: Freepik by senivpetro
Хозяйка с цветком

Когда пересаживать комнатные цветы в феврале

В декабре и январе растения находятся в покое, а в феврале пробуждаются, что делает этот месяц подходящим для пересадки. Пересаживать цветы лучше всего с 16:00 до 20:00 — в это время они менее подвержены стрессу.

Некоторые цветоводы ориентируются на лунный календарь. В 2025 году благоприятные дни для пересадки — 1, 4, 5, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24 февраля. Неблагоприятные — 12, 27, 28 февраля.

Какие растения лучше пересаживать в феврале

В конце зимы пересаживают неприхотливые комнатные цветы:

— хамедорею,
— замиокулькас,
— антуриум,
— бегонию,
— фикус каучуконосный,
— декабрист,
— крассулу,
— монстеру,
— кактусы,
— спатифиллум.

Основные причины для пересадки

Растение нуждается в пересадке, если:

— корни выглядывают из дренажных отверстий, значит, цветку тесно;
— грунт истощился, листья начали желтеть и засыхать;
— почва уплотнилась и перестала пропускать воду и воздух;
— появились гнилые корни из-за перелива;
— на поверхности грунта образовалась плесень или появились вредители;
— цветок куплен недавно и находится в транспортировочном субстрате.

Как правильно пересаживать комнатные растения

Перед пересадкой растение поливают за 1-2 дня, чтобы земляной ком легче извлекался из горшка.

  1. Выбор горшка - новая ёмкость должна быть шире старой на 2-3 см, обязательно с дренажными отверстиями.
  2. Подготовка грунта - покупной субстрат или смесь из перегноя, песка, торфа и дерновой земли.
  3. Дренаж - на дно кладут керамзит, гравий, вермикулит или древесный уголь.
  4. Извлечение растения - аккуратно вынимают из горшка, стараясь не повредить корни. Если корешки загнили, их обрезают и припудривают древесным углем.
  5. Посадка - цветок помещают в новый горшок, присыпают свежей землёй, слегка утрамбовывают.
  6. Полив - обильно смачивают почву.
  7. Уход после пересадки - первые 7 дней растение не тревожат, не ставят под прямые солнечные лучи и не подкармливают.

Чего делать нельзя

— Пересаживать растение в слишком большой горшок — оно будет наращивать корни, а не зелёную массу.
— Пересаживать в огородную землю — она плохо пропускает воздух и влагу.
— Поливать в день пересадки — влажный грунт может повредить корни.

Февральская пересадка поможет растениям быстрее адаптироваться к новому сезону и активно расти. Главное — правильно выбрать время и условия для пересадки!

Уточнения

Комнатные растения — растения, которые выращивают в комнатах и в общественных помещениях. Большинство комнатных растений происходит из тропиков и субтропиков.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Прикурили чужую машину — а теперь ремонтируют свою: распространённая ошибка зимой
Авто
Прикурили чужую машину — а теперь ремонтируют свою: распространённая ошибка зимой Аудио 
Томаты будут расти как на дрожжах: лучшие дни для посева в этом году
Овощи
Томаты будут расти как на дрожжах: лучшие дни для посева в этом году Аудио 
Популярное
Самый коварный алкоголь для водителей – он оставляет следы дольше всех

Чем крепче напиток, тем дольше его аромат остаётся в дыхании человека.

Самый коварный алкоголь для водителей – он оставляет следы дольше всех
А мне никто не верил: но теперь у меня самый крупный урожай лука
А мне никто не верил: но теперь у меня самый крупный урожай лука
Коллаген, который действительно работает: какая форма усваивается лучше
Чудесный аромат распространится по всей комнате: всего 2 столовые ложки этого средства
ТОП-10 вооружений России, которые больше всего пугают Запад Дмитрий Плотников Этот город удивит вас сочетанием прошлого и будущего — маршрут для прогулки по Франкфурту, который раскрывает все тайны Игорь Буккер В Казахстане развернулась жаркая дискуссия по событям вокруг Украины. Токаев предупреждает Любовь Степушова
Ольга Бузова нашла неожиданный повод уколоть бывшего возлюбленного, объявившего о скором отцовстве
Ходьба в зале или на улице: где больше пользы и быстрее результат
Эти стрижки спасут редкие и тонкие волосы: главные тренды 2025 года
Эти стрижки спасут редкие и тонкие волосы: главные тренды 2025 года
Последние материалы
Условия для возвращения западного бизнеса в Россию уже формируются
Романтика по-русски — где отметить День всех влюблённых в России
Урожай без грядки: выращиваем редис дома за пару недель
Корейская революция в уходе за собой: пять главных трендов, которые обеспечат сияющую кожу
Актёр Илья Любимов заявил, что талант Пушкина — это отклонение от нормы
EV Day в Испании: анонс новинок Kia
Чем заменить масло и сыр: диетическая и полезная намазка на хлеб
Прогресс в лечении рака без разрезов: пациенты выздоравливают
5 вещей, которые делают вашу квартиру складом хлама — избавьтесь немедленно
Ваш питомец переворачивается на спину: это может быть тревожным сигналом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.