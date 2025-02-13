Эти цветы нужно пересадить в феврале, иначе они не будут цвести

Февраль — идеальное время для пересадки комнатных цветов. Дни становятся длиннее, начинается активное сокодвижение, и растения готовы к "переезду" в новые горшки. Но пересадка — это стресс для зелёных питомцев, поэтому важно провести её правильно. Какие растения стоит пересадить в конце зимы и на что обратить внимание?
В декабре и январе растения находятся в покое, а в феврале пробуждаются, что делает этот месяц подходящим для пересадки. Пересаживать цветы лучше всего с 16:00 до 20:00 — в это время они менее подвержены стрессу.
Некоторые цветоводы ориентируются на лунный календарь. В 2025 году благоприятные дни для пересадки — 1, 4, 5, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24 февраля. Неблагоприятные — 12, 27, 28 февраля.
В конце зимы пересаживают неприхотливые комнатные цветы:
— хамедорею,
— замиокулькас,
— антуриум,
— бегонию,
— фикус каучуконосный,
— декабрист,
— крассулу,
— монстеру,
— кактусы,
— спатифиллум.
Растение нуждается в пересадке, если:
— корни выглядывают из дренажных отверстий, значит, цветку тесно;
— грунт истощился, листья начали желтеть и засыхать;
— почва уплотнилась и перестала пропускать воду и воздух;
— появились гнилые корни из-за перелива;
— на поверхности грунта образовалась плесень или появились вредители;
— цветок куплен недавно и находится в транспортировочном субстрате.
Перед пересадкой растение поливают за 1-2 дня, чтобы земляной ком легче извлекался из горшка.
— Пересаживать растение в слишком большой горшок — оно будет наращивать корни, а не зелёную массу.
— Пересаживать в огородную землю — она плохо пропускает воздух и влагу.
— Поливать в день пересадки — влажный грунт может повредить корни.
Февральская пересадка поможет растениям быстрее адаптироваться к новому сезону и активно расти. Главное — правильно выбрать время и условия для пересадки!
Комнатные растения — растения, которые выращивают в комнатах и в общественных помещениях. Большинство комнатных растений происходит из тропиков и субтропиков.
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