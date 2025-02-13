Эти цветы нужно пересадить в феврале, иначе они не будут цвести

3:25 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Февраль — идеальное время для пересадки комнатных цветов. Дни становятся длиннее, начинается активное сокодвижение, и растения готовы к "переезду" в новые горшки. Но пересадка — это стресс для зелёных питомцев, поэтому важно провести её правильно. Какие растения стоит пересадить в конце зимы и на что обратить внимание?

Фото: Freepik by senivpetro Хозяйка с цветком

Когда пересаживать комнатные цветы в феврале

В декабре и январе растения находятся в покое, а в феврале пробуждаются, что делает этот месяц подходящим для пересадки. Пересаживать цветы лучше всего с 16:00 до 20:00 — в это время они менее подвержены стрессу.

Некоторые цветоводы ориентируются на лунный календарь. В 2025 году благоприятные дни для пересадки — 1, 4, 5, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24 февраля. Неблагоприятные — 12, 27, 28 февраля.

Какие растения лучше пересаживать в феврале

В конце зимы пересаживают неприхотливые комнатные цветы:

— хамедорею,

— замиокулькас,

— антуриум,

— бегонию,

— фикус каучуконосный,

— декабрист,

— крассулу,

— монстеру,

— кактусы,

— спатифиллум.

Основные причины для пересадки

Растение нуждается в пересадке, если:

— корни выглядывают из дренажных отверстий, значит, цветку тесно;

— грунт истощился, листья начали желтеть и засыхать;

— почва уплотнилась и перестала пропускать воду и воздух;

— появились гнилые корни из-за перелива;

— на поверхности грунта образовалась плесень или появились вредители;

— цветок куплен недавно и находится в транспортировочном субстрате.

Как правильно пересаживать комнатные растения

Перед пересадкой растение поливают за 1-2 дня, чтобы земляной ком легче извлекался из горшка.

Выбор горшка - новая ёмкость должна быть шире старой на 2-3 см, обязательно с дренажными отверстиями. Подготовка грунта - покупной субстрат или смесь из перегноя, песка, торфа и дерновой земли. Дренаж - на дно кладут керамзит, гравий, вермикулит или древесный уголь. Извлечение растения - аккуратно вынимают из горшка, стараясь не повредить корни. Если корешки загнили, их обрезают и припудривают древесным углем. Посадка - цветок помещают в новый горшок, присыпают свежей землёй, слегка утрамбовывают. Полив - обильно смачивают почву. Уход после пересадки - первые 7 дней растение не тревожат, не ставят под прямые солнечные лучи и не подкармливают.

Чего делать нельзя

— Пересаживать растение в слишком большой горшок — оно будет наращивать корни, а не зелёную массу.

— Пересаживать в огородную землю — она плохо пропускает воздух и влагу.

— Поливать в день пересадки — влажный грунт может повредить корни.

Февральская пересадка поможет растениям быстрее адаптироваться к новому сезону и активно расти. Главное — правильно выбрать время и условия для пересадки!

Уточнения

Комнатные растения — растения, которые выращивают в комнатах и в общественных помещениях. Большинство комнатных растений происходит из тропиков и субтропиков.



