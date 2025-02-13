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Урожай без грядки: выращиваем редис дома за пару недель

3:29
Садоводство

Свежий редис можно вырастить не только на даче, но и дома. Если создать правильные условия, то даже в январе можно собирать хрустящие корнеплоды. Однако редис требователен к освещению, температуре и влажности, поэтому просто посадить семена в горшок недостаточно. Как вырастить редис на подоконнике, чтобы он был сочным и вкусным?

Редис
Фото: commons.wikimedia.org by Hubertl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Редис

Температура: почему обычная комната не подойдёт

Редис любит прохладу. Если в квартире слишком тепло, он начинает вытягиваться, а корнеплоды не формируются. Оптимальный температурный режим:

— после посева поддерживать +18…+20°C до появления всходов
— после появления ростков снизить температуру до +6…+8°C
— во время формирования корнеплодов держать +12…+16°C в пасмурные дни и до +18°C в солнечные
— ночью температуру снижать до +8…+10°C

Расположение ящиков рядом с батареей — самая распространённая ошибка. Из-за сухого и тёплого воздуха редис вырастает дряблым. Лучше выбрать прохладное место или вынести ёмкости на застеклённый балкон.

Освещение: редису нужно больше света, чем кажется

Чтобы получить корнеплоды в первой половине зимы, редис нужно досвечивать фитолампами. Светильники устанавливают как можно ближе к ящикам. Если естественного освещения достаточно, посев проводят после 20 января на южных окнах, после 10 февраля — на восточных и западных.

При недостатке света редис будет вытягиваться, а если света мало, но температура высокая — получатся только длинные листья без корнеплодов.

Полив и питание

Редису нужна стабильная влажность почвы. Даже кратковременная засуха делает корнеплоды жесткими и горькими. Поливать редис лучше умеренно, но регулярно, используя воду комнатной температуры. После полива почву рыхлят, чтобы корни получали кислород.

Дополнительных подкормок редису не требуется, так как он быстро растёт и не слишком требователен к питательным веществам.

Выбор почвы и посев

Оптимальная смесь для редиса:

— 2 части огородной земли или торфа
— 4 части перегноя
— 1 часть песка

Глубина контейнера должна быть около 35 см, а слой грунта — 20-25 см. Важно оставить 8-10 см от верхнего края, чтобы при необходимости можно было досыпать землю.

Семена перед посевом лучше замочить. Глубина посадки — 2-2,5 см, схема — 5x5 см или 6x6 см. Если всходы начали вытягиваться, их окучивают или подсыпают землю.

Какие сорта подойдут для домашнего выращивания

Для подоконника лучше выбирать скороспелые сорта, устойчивые к засухе и недостатку света:

— Заря
— Ранний красный
— Тепличный Грибовский
— Кварта
— 18 дней

Урожай начинают собирать выборочно, не передерживая корнеплоды в грунте, иначе они станут жёсткими.

Редис можно совмещать с кресс-салатом — это позволит сэкономить место на подоконнике и получить двойную пользу.

Уточнения

Подоконник — элемент окна, его горизонтальная внутренняя часть, которая укладывается на одном уровне с нижней частью рамы или непосредственно под ней (встык с рамой). Подоконник ещё нужен для хранения вещей.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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