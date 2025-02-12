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Что посеять в феврале, чтобы урожай был на зависть? Рассада, которую стоит посадить прямо сейчас

2:37
Садоводство

Февраль — идеальное время, чтобы начать подготовку к новому сезону. Если хочется получить крепкую рассаду и ранний урожай, то откладывать посев уже некуда! Какие овощи, цветы и даже ягоды стоит посадить в последние недели зимы?

Семена
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Семена

Овощи, которые пора сеять в феврале

  • Корневой сельдерей — требует долгого роста, поэтому сеем в первых числах февраля. Перед посадкой семена лучше замочить в горячей воде, чтобы смыть эфирные масла и ускорить всхожесть.
  • Черешковый сельдерей — можно сеять чуть позже, начиная с третьей декады февраля. Отличный сорт — Паскаль, его черешки получаются сочными и мясистыми.
  • Лук-порей — отлично подходит для февральского посева. Сорт Русский размер давно завоевал популярность, но в этом году можно попробовать новинку — Добрый молодец.
  • Земляника садовая — обычно её не высевают, но если хочется попробовать, то лучше выбрать белоплодные сорта. Отлично растёт в торфяных таблетках.
  • Сладкий перец и баклажаны — высевать лучше одновременно. Отличные гибриды баклажанов: Лолита и Полосатый рейс.
  • Микрозелень и кресс-салат — можно сеять каждые две недели всю зиму, чтобы круглый год наслаждаться свежей витаминной зеленью.

Какие цветы посеять в конце февраля

  • В первой половине февраля: лобелия, пеларгония, гвоздика Шабо, гелиотроп, мимулюс, бальзамин Уоллера, виола.
  • В конце месяца: сальвия, душистый табак, львиный зев, петуния, цинерария приморская.

Дельфиниум, примула и сон-трава требуют стратификации — семена нужно подержать месяц в холодильнике или хотя бы сутки в морозильной камере.

Любимые цветы для клумбы и балкона

  1. Пеларгония и герань — их можно выращивать без пикировки. Они декоративны с июня до октября, в отличие от петуний, которые требуют больше ухода.
  2. Петуния — лучше сеять в три этапа: в конце февраля, в начале марта и в апреле. Тогда цветение продлится с мая до осени.
  3. Лобелия — не обязательно высевать в феврале, она прекрасно растёт и в открытом грунте. Если выращивать через рассаду, посев можно отложить до марта.

Февраль — самое время начинать посевную! Выбирайте любимые культуры и не упускайте шанс получить крепкую рассаду к весне.

Уточнения

Огоро́д — участок земли, большей частью огороженный забором или живой изгородью и предназначенный для разведения (выращивания) овощей и других огородных растений, снедной зелени, ботвы, капусты и кореньев: репы, моркови, картофеля, лука и прочего.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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