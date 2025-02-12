Что посеять в феврале, чтобы урожай был на зависть? Рассада, которую стоит посадить прямо сейчас

Февраль — идеальное время, чтобы начать подготовку к новому сезону. Если хочется получить крепкую рассаду и ранний урожай, то откладывать посев уже некуда! Какие овощи, цветы и даже ягоды стоит посадить в последние недели зимы?
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Семена
Овощи, которые пора сеять в феврале
Корневой сельдерей — требует долгого роста, поэтому сеем в первых числах февраля. Перед посадкой семена лучше замочить в горячей воде, чтобы смыть эфирные масла и ускорить всхожесть.
Черешковый сельдерей — можно сеять чуть позже, начиная с третьей декады февраля. Отличный сорт — Паскаль, его черешки получаются сочными и мясистыми.
Лук-порей — отлично подходит для февральского посева. Сорт Русский размер давно завоевал популярность, но в этом году можно попробовать новинку — Добрый молодец.
Земляника садовая — обычно её не высевают, но если хочется попробовать, то лучше выбрать белоплодные сорта. Отлично растёт в торфяных таблетках.
Сладкий перец и баклажаны — высевать лучше одновременно. Отличные гибриды баклажанов: Лолита и Полосатый рейс.
Микрозелень и кресс-салат — можно сеять каждые две недели всю зиму, чтобы круглый год наслаждаться свежей витаминной зеленью.
Какие цветы посеять в конце февраля
В первой половине февраля: лобелия, пеларгония, гвоздика Шабо, гелиотроп, мимулюс, бальзамин Уоллера, виола.
В конце месяца: сальвия, душистый табак, львиный зев, петуния, цинерария приморская.
Дельфиниум, примула и сон-трава требуют стратификации — семена нужно подержать месяц в холодильнике или хотя бы сутки в морозильной камере.
Любимые цветы для клумбы и балкона
Пеларгония и герань — их можно выращивать без пикировки. Они декоративны с июня до октября, в отличие от петуний, которые требуют больше ухода.
Петуния — лучше сеять в три этапа: в конце февраля, в начале марта и в апреле. Тогда цветение продлится с мая до осени.
Лобелия — не обязательно высевать в феврале, она прекрасно растёт и в открытом грунте. Если выращивать через рассаду, посев можно отложить до марта.
Февраль — самое время начинать посевную! Выбирайте любимые культуры и не упускайте шанс получить крепкую рассаду к весне.
Уточнения
Огоро́д — участок земли, большей частью огороженный забором или живой изгородью и предназначенный для разведения (выращивания) овощей и других огородных растений, снедной зелени, ботвы, капусты и кореньев: репы, моркови, картофеля, лука и прочего.