Что посеять в феврале, чтобы урожай был на зависть? Рассада, которую стоит посадить прямо сейчас

2:37 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Февраль — идеальное время, чтобы начать подготовку к новому сезону. Если хочется получить крепкую рассаду и ранний урожай, то откладывать посев уже некуда! Какие овощи, цветы и даже ягоды стоит посадить в последние недели зимы?

Фото: Freepik by Designed by Freepik Семена

Овощи, которые пора сеять в феврале

Корневой сельдерей — требует долгого роста, поэтому сеем в первых числах февраля. Перед посадкой семена лучше замочить в горячей воде, чтобы смыть эфирные масла и ускорить всхожесть.

Черешковый сельдерей — можно сеять чуть позже, начиная с третьей декады февраля. Отличный сорт — Паскаль, его черешки получаются сочными и мясистыми.

Лук-порей — отлично подходит для февральского посева. Сорт Русский размер давно завоевал популярность, но в этом году можно попробовать новинку — Добрый молодец.

Земляника садовая — обычно её не высевают, но если хочется попробовать, то лучше выбрать белоплодные сорта. Отлично растёт в торфяных таблетках.

Сладкий перец и баклажаны — высевать лучше одновременно. Отличные гибриды баклажанов: Лолита и Полосатый рейс.

Микрозелень и кресс-салат — можно сеять каждые две недели всю зиму, чтобы круглый год наслаждаться свежей витаминной зеленью.

Какие цветы посеять в конце февраля

В первой половине февраля: лобелия, пеларгония, гвоздика Шабо, гелиотроп, мимулюс, бальзамин Уоллера, виола.

В конце месяца: сальвия, душистый табак, львиный зев, петуния, цинерария приморская.

Дельфиниум, примула и сон-трава требуют стратификации — семена нужно подержать месяц в холодильнике или хотя бы сутки в морозильной камере.

Любимые цветы для клумбы и балкона

Пеларгония и герань — их можно выращивать без пикировки. Они декоративны с июня до октября, в отличие от петуний, которые требуют больше ухода. Петуния — лучше сеять в три этапа: в конце февраля, в начале марта и в апреле. Тогда цветение продлится с мая до осени. Лобелия — не обязательно высевать в феврале, она прекрасно растёт и в открытом грунте. Если выращивать через рассаду, посев можно отложить до марта.

Февраль — самое время начинать посевную! Выбирайте любимые культуры и не упускайте шанс получить крепкую рассаду к весне.

Уточнения

Огоро́д — участок земли, большей частью огороженный забором или живой изгородью и предназначенный для разведения (выращивания) овощей и других огородных растений, снедной зелени, ботвы, капусты и кореньев: репы, моркови, картофеля, лука и прочего.



