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Зачем нужны аминокислоты для растений и как их использовать?

3:26
Садоводство » Советы

Аминокислоты — это ключевые строительные блоки белков и важные компоненты метаболизма в живых организмах, включая растения. Эти органические соединения, состоящие из углерода, водорода, кислорода, а иногда и азота, играют незаменимую роль в росте, развитии и здоровье растений. В этой статье мы рассмотрим, почему аминокислоты важны для растений и как их правильно использовать в садоводстве.

Обрезка растений
Фото: commons.wikimedia.org by Hans Bernhard, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Обрезка растений

Почему аминокислоты важны для растений?

  1. Строительные блоки белков: аминокислоты являются основными компонентами белков, которые необходимы для синтеза клеток и поддержания их функциональности. Белки, в свою очередь, участвуют в самых различных процессах, таких как фотосинтез, транспорт веществ и защита от стрессов.
  2. Участие в метаболизме и обмене веществ: аминокислоты участвуют в производстве гормонов и ферментов, которые регулируют рост и развитие растений. Например, они способствуют синтезу ауксинов и цитокининов — гормонов, отвечающих за рост корней и побегов.
  3. Защита от стресса: внешние факторы, такие как засуха, высокой температура или нападение вредителей, могут негативно сказаться на состоянии растений. Аминокислоты, такие как глицин и пролин, помогают растениям справляться с стрессами, поддерживая их водный баланс и повышая устойчивость к неблагоприятным условиям.
  4. Улучшение усвоения питательных веществ: аминокислоты могут увеличивать усвоение минеральных веществ из почвы, что особенно важно для молодых и развивающихся растений.

Как использовать аминокислоты для растений?

  1. Органические удобрения: наиболее распространённый способ использования аминокислот в садоводстве — применение органических удобрений, содержащих аминокислоты. Такие удобрения, как экстракты водорослей, позволяя растениям получать необходимые аминокислоты в доступной форме.
  2. Фолярное опрыскивание: аминокислоты можно применять как листовые подкормки. Разведение аминокислот в воде и опрыскивание растений позволяет быстро усваивать их через листья, что особенно эффективно в период активного роста и во время стресса.
  3. Корневые питательные растворы: внесение аминокислот в качестве дополнения к корневым питательным растворам может улучшить общее состояние растений. Это особенно полезно в гидропонике и при выращивании рассады.
  4. Профилактика заболеваний: аминокислоты могут помочь растениям развить иммунный ответ на патогены. Применение аминокислот в сезон заболеваний или после ослабляющих условий может повысить устойчивость растений к инфекциям.

Аминокислоты играют важную роль в здоровье и развитии растений, обеспечивая их необходимыми веществами для роста, устойчивости к стрессам и эффективного метаболизма. Их использование в агрономии и садоводстве не только улучшает качество растений, но и повышает их продуктивность. Применение аминокислот в виде удобрений, фолярных опрыскиваний или корневых растворов становится все более популярным среди садоводов и фермеров, стремящихся к получению высоких урожаев и качественной продукции.

Уточнения

Аминокисло́ты также аминокарбо́новые кисло́ты, АМК — органические соединения, в молекуле которых одновременно содержатся карбоксильные и аминные группы.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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