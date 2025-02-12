Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Солист Иванушек Кирилл Андреев поздравил Игоря Матвиенко с юбилеем
Японки задумались — как рост цен на какао повлиял на традицию дарить шоколадные конфеты мужчинам
Nissan N7: Первый зарубежный электрокар с интеллектом DeepSeek на рынке Китая
Как приучить кошку к лотку, не испортив себе нервы
Передний привод экономит топливо, но зимой может подвести — что нужно знать
Удивил гостей изысканным кишем с курицей и сливочным сыром
Бриллианты для женщин после 40: акцент на утонченность
Анна Хилькевич выступила с признанием о жизни после третьих родов: хожу в специальный центр
Креветки с ресторанным вкусом: секрет простого приготовления

Что делать, если желтеют листья у огурцов и помидоров?

Садоводство

Если листья у огурцов или помидоров желтеют, попробуйте эти дешёвое, но эффективное средство.

Листья огурцов
Фото: commons.wikimedia.org by Christian Hummert, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Листья огурцов

Растворите небольшое количество марганцовки (на кончике ножа) в 3 л воды. Затем добавьте 1 ст. молока в растворе марганцовки и хорошо перемешайте. Для повышения эффективности можно добавить еще 10 капель йода.

Опрыскивание и внесение средства:

  • Возьмите 0,5 л этого раствора, добавьте 1 столовую ложку пищевой соды и хорошо перемешайте, чтобы сода хорошо растворилась.
  • Смешайте раствор бикарбонатной соды с оставшимся раствором без соды и хорошо перемешайте.
  • Для опрыскивания кустов разведите 1 ст. готового средства 5 л воды.

Для достижения наилучшей эффективности необходимо повторить процедуру через 3 недели.

Почему желтеют листья у огурцов:

  • недостаток света;
  • вредители (тля и клещи);
  • избыток или недостаток влаги;
  • грибы;
  • повреждение корней.

Лучшая профилактика пожелтения листьев — это опрыскивание молоком.

Просто смешайте молоко и воду в соотношении 30% молока к 70% воды. Рекомендуется наносить на листья по 1 раз в день в течение 10 дней, пишет primainspirace.cz.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Лёд отступает, а история оживает: в Норвегии нашли артефакты, пролежавшие 1300 лет
Наука и техника
Лёд отступает, а история оживает: в Норвегии нашли артефакты, пролежавшие 1300 лет Аудио 
Названы лучшие духи, которые могут держаться весь день
Красота и стиль
Названы лучшие духи, которые могут держаться весь день Аудио 
Как избавиться от пигментных пятен: 3 домашних способа, которые реально работают
Красота и стиль
Как избавиться от пигментных пятен: 3 домашних способа, которые реально работают Аудио 
Популярное
Снегопад в Москве удивит даже коммунальщиков: вот сколько снега выпадет к выходным

Москву накроет снегопад: в выходные в столице заметно увеличится снежный покров. А впереди еще и сильные морозы — температура упадёт ниже -20 градусов.

Снегопад в Москве удивит даже коммунальщиков: вот сколько снега выпадет к выходным
Одуванчики исчезнут с вашего газона: простая хитрость, о которой мало кто знает
Одуванчики исчезнут с вашего газона: простая хитрость, о которой мало кто знает
Хочется тортика, а духовку включать не хочется? И не нужно — готовим кофейный торт без выпечки
Александр Овечкин продолжает бить рекорды в НХЛ
Иж-2715. Уникальный советский фургон, он же Пирожок, он же Каблучок Дмитрий Плотников Глава Пентагона Хегсет отказал Киеву и НАТО в гарантиях по перемирию на Украине Любовь Степушова Этот забытый миф объясняет, почему Исида стала сильнее всех богов Игорь Буккер
Плесень исчезнет за секунды: немецкий способ борьбы с влажностью в доме
Голодная картошка – мелкая картошка: чем её угостить, чтобы выросла крупной
Котлеты, которые покорят сердца: старинный рецепт без хлеба и яиц, но с двумя секретными ингредиентами
Котлеты, которые покорят сердца: старинный рецепт без хлеба и яиц, но с двумя секретными ингредиентами
Последние материалы
Что делать, если желтеют листья у огурцов и помидоров?
Как приучить кошку к лотку, не испортив себе нервы
Передний привод экономит топливо, но зимой может подвести — что нужно знать
Удивил гостей изысканным кишем с курицей и сливочным сыром
Бриллианты для женщин после 40: акцент на утонченность
Анна Хилькевич выступила с признанием о жизни после третьих родов: хожу в специальный центр
Креветки с ресторанным вкусом: секрет простого приготовления
Пригожин вспомнил о конфликте со Шнуровым из-за Валерии: он был не прав во многом
Собака просит добавки, а вы не можете отказать? Вот как кормить её правильно и не навредить
Бывший муж Бритни Спирс рассказал, почему на самом деле не разглашает причины развода с певицей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.