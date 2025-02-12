Что делать, если желтеют листья у огурцов и помидоров?

Если листья у огурцов или помидоров желтеют, попробуйте эти дешёвое, но эффективное средство.
Растворите небольшое количество марганцовки (на кончике ножа) в 3 л воды. Затем добавьте 1 ст. молока в растворе марганцовки и хорошо перемешайте. Для повышения эффективности можно добавить еще 10 капель йода.
Опрыскивание и внесение средства:
Для достижения наилучшей эффективности необходимо повторить процедуру через 3 недели.
Почему желтеют листья у огурцов:
Лучшая профилактика пожелтения листьев — это опрыскивание молоком.
Просто смешайте молоко и воду в соотношении 30% молока к 70% воды. Рекомендуется наносить на листья по 1 раз в день в течение 10 дней, пишет primainspirace.cz.
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