Что делать, если желтеют листья у огурцов и помидоров?

Если листья у огурцов или помидоров желтеют, попробуйте эти дешёвое, но эффективное средство.

Фото: commons.wikimedia.org by Christian Hummert, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Листья огурцов

Растворите небольшое количество марганцовки (на кончике ножа) в 3 л воды. Затем добавьте 1 ст. молока в растворе марганцовки и хорошо перемешайте. Для повышения эффективности можно добавить еще 10 капель йода.

Опрыскивание и внесение средства:

Возьмите 0,5 л этого раствора, добавьте 1 столовую ложку пищевой соды и хорошо перемешайте, чтобы сода хорошо растворилась.

Смешайте раствор бикарбонатной соды с оставшимся раствором без соды и хорошо перемешайте.

Для опрыскивания кустов разведите 1 ст. готового средства 5 л воды.

Для достижения наилучшей эффективности необходимо повторить процедуру через 3 недели.

Почему желтеют листья у огурцов:

недостаток света;

вредители (тля и клещи);

избыток или недостаток влаги;

грибы;

повреждение корней.

Лучшая профилактика пожелтения листьев — это опрыскивание молоком.

Просто смешайте молоко и воду в соотношении 30% молока к 70% воды. Рекомендуется наносить на листья по 1 раз в день в течение 10 дней, пишет primainspirace.cz.