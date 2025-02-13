Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Весенняя угроза: как забота о питомцах убивает птиц
Марочко заявил, что поставленная в ВСУ западная бронетехника ломается из-за морозов
Подземные толчки на Кубани и Камчатке: что известно о землетрясениях
Влюбленные под ударом: магнитная буря испортит День святого Валентина
Как избавиться от неприятного запаха в туалете? Не все знают об этих хитростях
Сливочное масло — тайный ингредиент для супов и борщей, который превратит ваши блюда в кулинарные шедевры
Жестокий каннибализм или культурный ритуал: новый взгляд на древние практики
Избавляемся от кортизолового лица: секреты восстановления кожи после стресса
Поворотники на кольце: как не запутаться и не спровоцировать ДТП

Кабачки без хлопот: сорта с минимальным количеством семян

2:58
Садоводство » Овощи

Кабачки — один из самых популярных и универсальных овощей на наших огородах. Они могут быть использованы в различных блюдах, от супов до запеканок. Однако, в процессе приготовления многие сталкиваются с необходимостью очищать кабачки от семян, что порой не только затрудняет процесс, но и лишает некоторые сорта их пользы. К счастью, существуют сорта кабачков, которые имеют минимальное количество семян, позволяя наслаждаться их вкусом без лишних хлопот.

кабачок
Фото: commons.wikimedia.org by Ariel Palmon, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
кабачок

Кабачок "Цукини"

Цукини — это популярный сорт кабачков, который отличается нежной кожицей и мелкими семенами. Они могут быть как зеленого, так и желтого цвета и отлично подходят для запеканок, жарки и приготовления гарниров. Благодаря своей плотной текстуре, цукини практически не содержит крупных семян даже в зрелом виде, что делает его идеальным для использования в кулинарии.

Кабачок "Бондуэль"

Этот сорт также известен своей изысканной текстурой и минимальным количеством семян. Кабачки "Бондуэль" обладают ярким зеленым цветом и гладкой кожицей, что делает их привлекательно внешне. Их можно использовать для приготовления различных блюд, включая салаты и рагу, не заботясь о том, что придется очищать их от семян.

Кабачок "Золотинка"

Сорт "Золотинка" славится своим золотистым цветом и ненавязчивым сладким вкусом. Эти кабачки также имеют небольшое количество семян, что делает их идеальными для запекания и настойки. Кроме того, "Золотинка" имеет отличную сочность, что добавляет привлекательности в приготовлении различных блюд.

Кабачок "Патиссон"

Хотя патиссоны немного отличаются от классических кабачков, их также можно считать отличным вариантом для тех, кто не хочет тратить время на чистку семян. Патиссоны содержат мало внутренней мякоти и семян, а их вкус порадует как взрослых, так и детей. Они могут быть использованы в различных блюдах, включая фарширование и запекание.

Кабачок "Зебра"

Кабачок “Зебра” отличается характерной полосатой кожицей и нежным вкусом. Эти кабачки также имеют минимальное количество семян, и работают отлично в салатах, рагу и запеканках. Их привлекательный вид делает их не только вкусными, но и декоративными на вашем столе.

Выбор сортов кабачков с минимальным количеством семян позволяет значительно упростить процесс их приготовления и сделать его более приятным. Сорта "Цукини", "Бондуэль", "Золотинка", "Патиссон" и "Зебра" не только радуют своим вкусом, но и требуют меньше времени на подготовку. Попробуйте вырастить эти сорта на своем огороде, и вы не только упростите себе жизнь, но и насладитесь разнообразием блюд из свежих и вкусных кабачков!

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Что делать, если желтеют листья у огурцов и помидоров?
Садоводство, цветоводство
Что делать, если желтеют листья у огурцов и помидоров?
Чем бекон отличается от сала — разница, о которой многие не знают
Еда и рецепты
Чем бекон отличается от сала — разница, о которой многие не знают Аудио 
Названы лучшие духи, которые могут держаться весь день
Красота и стиль
Названы лучшие духи, которые могут держаться весь день Аудио 
Популярное
Самый коварный алкоголь для водителей – он оставляет следы дольше всех

Чем крепче напиток, тем дольше его аромат остаётся в дыхании человека.

Самый коварный алкоголь для водителей – он оставляет следы дольше всех
Чудесный аромат распространится по всей комнате: всего 2 столовые ложки этого средства
Чудесный аромат распространится по всей комнате: всего 2 столовые ложки этого средства
Коллаген, который действительно работает: какая форма усваивается лучше
Ольга Бузова нашла неожиданный повод уколоть бывшего возлюбленного, объявившего о скором отцовстве
Иж-2715. Уникальный советский фургон, он же Пирожок, он же Каблучок Дмитрий Плотников Глава Пентагона Хегсет отказал Киеву и НАТО в гарантиях по перемирию на Украине Любовь Степушова Этот забытый миф объясняет, почему Исида стала сильнее всех богов Игорь Буккер
Эти стрижки спасут редкие и тонкие волосы: главные тренды 2025 года
Ходьба в зале или на улице: где больше пользы и быстрее результат
Ответ Пекина Илону Маску: китайская ракета-носитель совершила дебютный полёт
Ответ Пекина Илону Маску: китайская ракета-носитель совершила дебютный полёт
Последние материалы
Сливочное масло — тайный ингредиент для супов и борщей, который превратит ваши блюда в кулинарные шедевры
Жестокий каннибализм или культурный ритуал: новый взгляд на древние практики
Избавляемся от кортизолового лица: секреты восстановления кожи после стресса
Поворотники на кольце: как не запутаться и не спровоцировать ДТП
В Евросоюзе признали преимущество армии России в живой силе
Просроченная задолженность: кредитная нагрузка россиян растёт
Постоянно холодные ноги: это может быть тревожным сигналом
Тренировка на диване: как дома делать гимнастику для суставов?
Купившая машину Виктория Боня пожаловалась на завистников
Гиповитаминоз: тревожные признаки и проверенные способы восполнить дефицит
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.