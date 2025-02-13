Можно ли спасти рассаду от черной ножки? Профилактика — лучшее, что можно сделать

Черная ножка распространяется по почве с помощью мицелия. Факторами заражения, помимо патогенной, зараженной почвы, также могут быть чрезмерный полив растений, недостаточное количество свежего воздуха, избыток тепла и влажности, резкие перепады температуры воздуха.
К сожалению, черная ножка — это болезнь рассады, которую невозможно вылечить. Вы не сможете восстановить здоровье пораженных растений. Однако можно предотвратить появление черной ножки у рассады.
Опрыскайте рассаду и полейте почву коллоидной серой или марганцовкой. Верхний слой почвы с рассадой присыпьте золой или доломитовой мукой. Можно смешать оба ингредиента в равных частях. Так будет еще эффективнее.
Кроме того, удаляют отмирающую рассаду вместе с комом земли. Это предотвратит дальнейшее распространение гнили.
Срочно пересадите здоровую рассаду в свежую, подготовленную почву. Если по определенным причинам вы не можете пересадить, нужно прекратить полив оставшейся рассады и посыпать рассаду золой, песком или смесью того и другого.
Проросток — растение, находящееся на одной из начальных стадий онтогенеза, в период с момента прорастания семени (то есть с момента, когда развивающийся зародыш пробивает семенную кожуру) до момента развёртывания листа главного побега (побега, развивающегося из зародышевой почечки).
Чем крепче напиток, тем дольше его аромат остаётся в дыхании человека.