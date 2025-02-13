Как легко вырастить зеленый лук на подоконнике? Свежая зелень всегда будет дома

0:57 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Для начала нужно помыть лук, если он был приобретен в магазине. Для этого используют воду и белый уксус.

Фото: Freepik by stockking Лук

Как только лук высохнет, поместите корень в небольшую банку, наполненную фильтрованной водой. Заполните банку столько, чтобы в воде оказалось только дно лука. Водопроводная вода не подходит для выращивания, так как она содержит хлор и фтор. Поэтому используйте только фильтрованную воду.

Меняйте воду в банке каждую неделю. Если вы заметили, что прикорневая часть становится слизистой, можно снять несколько слоев белой части и положить ее обратно в банку.

Примерно через полмесяца из луковиц нарастет зелень, которую можно нарезать и использовать в кулинарии.

Если вы будете следовать этим простым шагам по хранению свежего зеленого лука, он прослужит 3-4 месяца на вашем подоконнике в банке с водой.

Уточнения

Зелёный лук или салатный лук — торговое и кулинарное наименование некоторых видов рода Allium, у которых в пищу употребляется надземная (травянистая), а не подземная (луковица) часть.

