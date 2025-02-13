Вишня может погибнуть без этой весенней подкормки — срочно проверьте свой сад

С наступлением весны садоводы начинают заботиться о плодовых деревьях, и вишня — одна из культур, требующих особого внимания. Именно в этот период важно обеспечить дерево всеми необходимыми элементами питания, чтобы оно активно росло, набирало силы и порадовало обильным урожаем.
Весенняя подкормка вишни включает в себя органические и минеральные удобрения:
1. Обработка до распускания почек
До того как почки начнут раскрываться, вишню обрабатывают 3%-ной бордосской жидкостью, чтобы защитить её от грибковых заболеваний. Для этого:
2. Подкормка до цветения
Перед началом цветения вишня особенно нуждается в азоте. Используют:
Удобрения можно вносить двумя способами:
3. Подкормка в период цветения
Когда вишня зацветает, ей нужны фосфор и калий. Отличным вариантом станет зольная подкормка с коровяком.
— Смешайте 10 стаканов золы, 5 литров коровяка и 50 литров воды.
— Для деревьев 4-7 лет достаточно 1 ведра раствора, для более старых — 2-3 ведра.
Вишня предпочитает нейтральную почву, поэтому при повышенной кислотности нужно провести раскисление.
— Доломитовая мука или известь (300 г на 1 м²) равномерно распределяется по приствольному кругу.
Весенняя подкормка вишни — залог её здоровья и высокой урожайности. Главное — вовремя вносить удобрения, соблюдать правильные дозировки и следить за состоянием почвы.
Ви́шня (лат. Prúnus subg. Cérasus) — подрод растений рода Слива (Prunus) семейства Розовые (Rosaceae).
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