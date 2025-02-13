Вишня может погибнуть без этой весенней подкормки — срочно проверьте свой сад

2:48 Your browser does not support the audio element. Садоводство

С наступлением весны садоводы начинают заботиться о плодовых деревьях, и вишня — одна из культур, требующих особого внимания. Именно в этот период важно обеспечить дерево всеми необходимыми элементами питания, чтобы оно активно росло, набирало силы и порадовало обильным урожаем.

Фото: commons.wikimedia.org by C. Kuppler, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Вишня

Какие удобрения нужны вишне весной

Весенняя подкормка вишни включает в себя органические и минеральные удобрения:

Органика (перепревший навоз, компост, опилки) улучшает структуру почвы, делая её рыхлой и плодородной.

Минеральные вещества (калий, азот, фосфор, медь, железо, марганец, бор, сера) укрепляют иммунитет дерева и способствуют росту.

Этапы весеннего ухода за вишней

1. Обработка до распускания почек

До того как почки начнут раскрываться, вишню обрабатывают 3%-ной бордосской жидкостью, чтобы защитить её от грибковых заболеваний. Для этого:

Развести 300 г медного купороса и 300 г негашеной извести в 10 литрах воды.

Опрыскать деревья, равномерно покрывая ветки и ствол.

2. Подкормка до цветения

Перед началом цветения вишня особенно нуждается в азоте. Используют:

Мочевину (30 г на 10 литров воды для деревьев 2-4 лет, 20 г на 10 литров для более взрослых деревьев).

Аммиачную селитру (15 г на 1 м² для молодых деревьев, 20 г на 1 м² для деревьев старше 4 лет).

Удобрения можно вносить двумя способами:

Опрыскивание раствором мочевины (лучше в пасмурную погоду).

Внесение в почву аммиачной селитры в приствольный круг.

3. Подкормка в период цветения

Когда вишня зацветает, ей нужны фосфор и калий. Отличным вариантом станет зольная подкормка с коровяком.

— Смешайте 10 стаканов золы, 5 литров коровяка и 50 литров воды.

— Для деревьев 4-7 лет достаточно 1 ведра раствора, для более старых — 2-3 ведра.

Как раскислить почву для вишни

Вишня предпочитает нейтральную почву, поэтому при повышенной кислотности нужно провести раскисление.

— Доломитовая мука или известь (300 г на 1 м²) равномерно распределяется по приствольному кругу.

Весенняя подкормка вишни — залог её здоровья и высокой урожайности. Главное — вовремя вносить удобрения, соблюдать правильные дозировки и следить за состоянием почвы.

Уточнения

Ви́шня (лат. Prúnus subg. Cérasus) — подрод растений рода Слива (Prunus) семейства Розовые (Rosaceae).

