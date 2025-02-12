Неожиданные враги компоста: вещи, которые портят вашу почву

1:47 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Задумывались ли вы, что некоторые материалы могут навредить вашему компосту? Даже опытные садоводы иногда допускают ошибки, добавляя неподходящие элементы.

Фото: commons.wikimedia.org by Benoît Prieur, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Компост

Что не следует класть в компост

Зола от угля : содержит вредные вещества, которые могут негативно повлиять на растения.

Больные растения : могут распространить болезни в вашем саду.

Мясные и молочные продукты : привлекают вредителей и создают неприятный запах.

Жирные и масляные остатки : замедляют процесс разложения и привлекают насекомых.

Углеродная бумага и чеки : содержат химикаты, которые не разлагаются естественным образом.

Сорняки с семенами : могут прорасти и распространиться по саду.

Листья растений, обработанных пестицидами : могут загрязнить компост токсинами.

Апельсиновые корки : их толстая кожура разлагается медленно и может содержать пестициды.

Домашний помет от мясоедных животных : может содержать патогены, опасные для человека.

Растения, обработанные гербицидами : могут замедлить рост других растений при использовании компоста.

Опилки от обработанной древесины : содержат химические вещества, вредные для почвы.

Пластиковые или синтетические материалы: не разлагаются и загрязняют компост.

Соблюдая эти рекомендации, вы обеспечите своему компосту здоровье и эффективность, а вашим растениям — оптимальные условия для роста.

Важность правильного компостирования

Правильный выбор компонентов для компоста способствует созданию богатой питательными веществами почвы, улучшает структуру грунта и поддерживает экологический баланс в саду.

Уточнения

Компо́ст (нем. Kompost, итал. composta, от лат. compositus - "составной") — органическое удобрение, получаемое в результате разложения различных органических материалов под влиянием деятельности микро- (бактерии, грибы и т. д.) и макроорганизмов (насекомые, черви и т. д.).

