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Неожиданные враги компоста: вещи, которые портят вашу почву

1:47
Садоводство

Задумывались ли вы, что некоторые материалы могут навредить вашему компосту? Даже опытные садоводы иногда допускают ошибки, добавляя неподходящие элементы.

Компост
Фото: commons.wikimedia.org by Benoît Prieur, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Компост

Что не следует класть в компост

  • Зола от угля: содержит вредные вещества, которые могут негативно повлиять на растения.

  • Больные растения: могут распространить болезни в вашем саду.

  • Мясные и молочные продукты: привлекают вредителей и создают неприятный запах.

  • Жирные и масляные остатки: замедляют процесс разложения и привлекают насекомых.

  • Углеродная бумага и чеки: содержат химикаты, которые не разлагаются естественным образом.

  • Сорняки с семенами: могут прорасти и распространиться по саду.

  • Листья растений, обработанных пестицидами: могут загрязнить компост токсинами.

  • Апельсиновые корки: их толстая кожура разлагается медленно и может содержать пестициды.

  • Домашний помет от мясоедных животных: может содержать патогены, опасные для человека.

  • Растения, обработанные гербицидами: могут замедлить рост других растений при использовании компоста.

  • Опилки от обработанной древесины: содержат химические вещества, вредные для почвы.

  • Пластиковые или синтетические материалы: не разлагаются и загрязняют компост.

Соблюдая эти рекомендации, вы обеспечите своему компосту здоровье и эффективность, а вашим растениям — оптимальные условия для роста.

Важность правильного компостирования

Правильный выбор компонентов для компоста способствует созданию богатой питательными веществами почвы, улучшает структуру грунта и поддерживает экологический баланс в саду.

Уточнения

Компо́ст (нем. Kompost, итал. composta, от лат. compositus - "составной") — органическое удобрение, получаемое в результате разложения различных органических материалов под влиянием деятельности микро- (бактерии, грибы и т. д.) и макроорганизмов (насекомые, черви и т. д.).

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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