Этот простой трюк с водой сделает ваши растения здоровыми и зелёными

3:33 Your browser does not support the audio element. Садоводство Комнатные цветы

Комнатные растения — это не только декоративный элемент в доме, но и живой организм, требующий правильного ухода. Одним из важных аспектов ухода за растениями является полив, который, в зависимости от вида растения, может требовать использования различных типов воды.

Фото: commons.wikimedia.org by Venina V.S., https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Цветы фиалки комнатной

Зачем подкислять воду для растений?

Подкисленная вода помогает создать более подходящий кисло-средний pH, который необходим некоторым растениям для лучшего усвоения питательных веществ. В слишком щелочной или нейтральной воде могут возникнуть трудности с усвоением важнейших микроэлементов, таких как железо, марганец и магний, что может привести к пожелтению и другим проблемам.

Растения, нуждающиеся в подкисленной воде

Азалия: эти красивые цветущие растения любят кислую почву и подкисленную воду. Полив с использованием лимонного сока или уксуса поможет поддерживать необходимый уровень pH.

Гиппеаструм (Амариллис): популярный комнатный цветок, который предпочитает слегка кислую среду. Подкисленная вода поможет ему лучше цвести и расти.

Орхидеи: большинство орхидей предпочитают слегка кислую среду. Полив таких растений подкисленной водой способствует улучшению их здоровья и цветения.

Сфифрелла (аглаонема): это растение хорошо растёт в кислой почве, и применение подкисленной воды поможет ему усваивать питательные вещества.

Фикусы: разные виды фикусов могут также радоваться поливу подкисленной водой, что поможет им поддерживать насыщенный зелёный цвет листьев.

Папоротники: большинство папоротников предпочитают кислую почву. Подкисленная вода создаёт идеальные условия для их роста и развития.

Фиалки (сенполии): эти нежные цветы предпочитают немного кислую почву. Полив подкисленной водой помогает предотвратить серое гниение и другие проблемы.

Эпифитные растения (например, некоторые виды бромелий): эти растения также предпочитают кислую среду. Подкисленная вода позволит им лучше усваивать питательные вещества.

Как подкислить воду?

Подкислить воду можно несколькими способами:

Где принимать сидящие эффекты: добавьте несколько капель лимонного сока на литр воды.

Уксус: разбавьте одну столовую ложку уксуса на литр воды. Однако будьте осторожны с количеством.

Специальные добавки: в садовых магазинах можно найти специальные добавки для подкисления воды.

Полезные советы

Регулярное тестирование pH: очень полезно периодически проверять уровень pH в почве и воде, чтобы убедиться, что ваши растения получают необходимую среду.

Наблюдение за растениями: обращайте внимание на общее самочувствие растений. Если листья начинают желтеть или листва теряет насыщенный цвет, возможно, стоит пересмотреть подход к поливу.

Подкисленная вода может стать ключом к здоровью и процветанию ваших комнатных растений. Узнав, какие растения нуждаются в такой воде, и применяя простые методы подкисления, вы обеспечите им необходимые условия для роста и цветения. Не забывайте следить за своими растениями и адаптироваться к их потребностям — это залог успеха вашего домашнего сада!

Уточнения

Аза́лия — собирательное название некоторых красивоцветущих видов и культурных гибридов из рода Рододендрон (Rhododendron).

