Зачем мучиться с пасынкованием? Эти томаты дают ведра плодов без лишних хлопот

Выбор низкорослых сортов томатов — отличный способ получить богатый урожай при минимальном уходе. Эти компактные растения, высотой до 100 см, не требуют пасынкования и устойчивы к заболеваниям. Их можно успешно выращивать как в открытом грунте, так и в теплицах.
Санька: раннеспелый сорт, созревающий за 80-90 дней. Плоды красные, массой 90-100 г. Урожайность достигает 12-14 кг/кв. м.
Андромеда F1: гибрид с периодом созревания 90-105 дней. Плоды красные, весом до 120 г. Урожайность — около 10-12 кг/кв. м.
Катюша: среднеспелый сорт, созревающий за 100-110 дней. Плоды розовые, массой до 150 г. Урожайность — 9-11 кг/кв. м.
Загадка: сверхранний сорт, созревающий за 75-85 дней. Плоды красные, весом 80-100 г. Урожайность — 10-12 кг/кв. м.
Банановые ноги: среднеспелый сорт с желтыми продолговатыми плодами, массой 70-80 г. Урожайность — до 8 кг/кв. м.
Взрыв: раннеспелый сорт, созревающий за 95-100 дней. Плоды красные, весом 100-150 г. Урожайность — 10-12 кг/кв. м.
Акварель: среднеспелый сорт с красными сливовидными плодами, массой 90-120 г.
Алсу: раннеспелый сорт с крупными малиновыми плодами, весом до 500 г.
Подснежник: раннеспелый сорт с красными плодами, массой 150-200 г.
Выбирая низкорослые томаты, учитывайте климатические условия вашего региона и особенности участка. Правильный выбор сорта обеспечит стабильный и качественный урожай.
Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
Чем крепче напиток, тем дольше его аромат остаётся в дыхании человека.