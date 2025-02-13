Зачем мучиться с пасынкованием? Эти томаты дают ведра плодов без лишних хлопот

2:36 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Выбор низкорослых сортов томатов — отличный способ получить богатый урожай при минимальном уходе. Эти компактные растения, высотой до 100 см, не требуют пасынкования и устойчивы к заболеваниям. Их можно успешно выращивать как в открытом грунте, так и в теплицах.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина собирает томаты

Преимущества низкорослых томатов

Компактность: идеальны для небольших участков и теплиц.

Устойчивость: менее подвержены болезням.

Неприхотливость: не требуют сложного ухода и пасынкования.

Раннее созревание: многие сорта дают плоды уже через 80-100 дней.

Рекомендуемые сорта для теплиц

Санька: раннеспелый сорт, созревающий за 80-90 дней. Плоды красные, массой 90-100 г. Урожайность достигает 12-14 кг/кв. м. Андромеда F1: гибрид с периодом созревания 90-105 дней. Плоды красные, весом до 120 г. Урожайность — около 10-12 кг/кв. м. Катюша: среднеспелый сорт, созревающий за 100-110 дней. Плоды розовые, массой до 150 г. Урожайность — 9-11 кг/кв. м.

Рекомендуемые сорта для открытого грунта

Загадка: сверхранний сорт, созревающий за 75-85 дней. Плоды красные, весом 80-100 г. Урожайность — 10-12 кг/кв. м. Банановые ноги: среднеспелый сорт с желтыми продолговатыми плодами, массой 70-80 г. Урожайность — до 8 кг/кв. м. Взрыв: раннеспелый сорт, созревающий за 95-100 дней. Плоды красные, весом 100-150 г. Урожайность — 10-12 кг/кв. м.

Сорта, не требующие пасынкования

Акварель: среднеспелый сорт с красными сливовидными плодами, массой 90-120 г.

Алсу: раннеспелый сорт с крупными малиновыми плодами, весом до 500 г.

Подснежник: раннеспелый сорт с красными плодами, массой 150-200 г.

Выбирая низкорослые томаты, учитывайте климатические условия вашего региона и особенности участка. Правильный выбор сорта обеспечит стабильный и качественный урожай.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

