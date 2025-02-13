Снег, грызуны или садоводы: что в феврале угрожает вашему участку больше всего

3:09 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Февраль — месяц, когда садоводы и огородники начинают активно готовиться к предстоящему сезону. Однако в этом периоде важно избегать распространённых ошибок, которые могут негативно сказаться на будущем урожае и состоянии растений. Рассмотрим основные из них и способы их предотвращения.

Фото: flickr.com by liz west, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Зима

1. Пренебрежение защитой деревьев от солнечных ожогов

В конце зимы солнечная активность возрастает, что приводит к резким перепадам температур между днём и ночью. Это может вызвать ожоги и растрескивание коры на стволах плодовых деревьев. Оптимально проводить побелку осенью, но если это не было сделано, следует нанести защитный слой при первой оттепели, покрывая не только ствол, но и основания крупных ветвей.

2. Отсутствие укрытия для молодых хвойных растений

Молодые хвойные деревья подвержены солнечным ожогам и обезвоживанию в зимний период. Рекомендуется укрывать их мешковиной или специальными материалами, обеспечивающими защиту от яркого солнца и ветра, при этом позволяя растению "дышать".

3. Несвоевременная обрезка деревьев

Февральские оттепели могут создать иллюзию ранней весны, побуждая к обрезке деревьев. Однако возможные последующие морозы способны повредить свежие срезы, что негативно скажется на здоровье растений. Лучше отложить обрезку до установления стабильных положительных температур.

4. Игнорирование защиты от грызунов

В голодный зимний период грызуны и зайцы часто повреждают кору деревьев. Необходимо регулярно осматривать сад, обновлять защитные обмотки на стволах и при необходимости устанавливать дополнительные барьеры или отпугиватели.

5. Неправильное использование теплиц

Постоянно закрытые теплицы без проветривания могут привести к застою влаги и развитию плесени. В солнечные дни рекомендуется открывать теплицы для проветривания, контролируя уровень влажности и предотвращая перегрев.

6. Неправильное распределение снега на участке

Снег служит естественным утеплителем для растений. Однако его неравномерное распределение может привести к выпреванию или вымерзанию культур. Следует следить за толщиной снежного покрова, особенно в приствольных кругах деревьев, и при необходимости корректировать его, избегая излишнего уплотнения.

7. Запоздалый посев семян

Февраль — подходящее время для посева на рассаду многих культур. Опоздание с посевом может привести к тому, что растения не успеют развиться до оптимального состояния к моменту высадки в грунт. Рекомендуется заранее планировать посевные работы, учитывая особенности каждой культуры.

Избегая этих распространённых ошибок, вы обеспечите своим растениям здоровый старт и повысите шансы на богатый урожай в предстоящем сезоне.

Уточнения

Февра́ль (лат. Februārius mēnsis — «месяц Фебрууса», «очистительный месяц»; от Februa — «праздник очищения») — второй месяц в юлианском и григорианском календарях, двенадцатый месяц староримского года, начинавшегося до реформы Цезаря с марта.

