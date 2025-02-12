Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ржавчина исчезнет без следа: простые способы защитить металл без химии
Спорт и диета не помогают похудеть? Самое время сходить к стоматологу
Забудьте про боль в ногах: сочетания платья с кроссовками на любой случай
Стало известно, почему звезда Гарри Поттера Эмма Уотсон исчезла с экранов
Рынок труда России испытывает дефицит IT-специалистов
Вот как надо выращивать на даче салат, чтобы не отдавал горечью
Жена заправила солярку вместо бензина? Как быстро исправить ошибку и продолжить путь
Спартак установил рекорд по расходам на трансферы
От роскоши фараонов до современных трендов: захватывающая история ковров

Как спасти орхидею, если листья пожелтели: простые решения

3:49
Садоводство

Желтеющие листья у орхидеи — это тревожный сигнал, который указывает на ошибки в уходе. Если не принять меры вовремя, растение может погибнуть. Как спасти орхидею и вернуть ей здоровый вид? Разбираемся в причинах проблемы и способах ее устранения.

Девушка с орхидеей
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Девушка с орхидеей

Основные причины пожелтения листьев

Листья орхидеи могут менять цвет по разным причинам. Среди наиболее распространенных:

  • Естественное старение. Старые листья отмирают, передавая полезные вещества новым побегам. Это нормальный процесс, не требующий вмешательства.
  • Чрезмерный полив. Корни загнивают от избытка влаги, что приводит к пожелтению листьев.
  • Неправильный субстрат. Если почвосмесь тяжелая и плохо пропускает воздух, корни страдают от недостатка кислорода.
  • Недостаток света. При нехватке освещения листья вытягиваются, бледнеют и желтеют.
  • Солнечные ожоги. Прямые лучи могут оставить на листьях светлые пятна, которые затем становятся желтыми.
  • Сухой воздух. В недостаточно влажной среде орхидеи теряют тургор и начинают желтеть.
  • Вредители. Насекомые, такие как паутинные клещи, тля и мучнистые червецы, питаются соком растения, ослабляя его.
  • Переохлаждение. Орхидея не переносит резких перепадов температуры, что может спровоцировать пожелтение листьев.
  • Ошибки в подкормке. Избыток удобрений так же вреден, как и их нехватка.

Что делать, если листья желтеют

Регулируем полив

Слишком частый полив — одна из главных причин пожелтения листьев. Перед поливом проверьте корни: если они серебристые, орхидее нужна влага. Используйте метод нижнего полива — погружайте горшок в воду на треть высоты на 30 минут, затем дайте стечь лишней жидкости.

Подбираем правильный субстрат

Орхидеи нуждаются в легком и воздухопроницаемом субстрате. Основу смеси должна составлять кора, дополненная мхом сфагнумом, древесным углем и перлитом. Старую почву меняйте каждые 1-3 года.

Обеспечиваем достаточное освещение

Орхидеям требуется много света, но без попадания прямых солнечных лучей. Разместите горшок ближе к окну или используйте фитолампы. Оптимальная продолжительность светового дня — 12-14 часов летом и 8-10 часов зимой.

Защищаем от солнца

Если листья получили ожог, переместите растение в притененное место. Поврежденные части листа можно аккуратно срезать, а срезы обработать перекисью водорода.

Увлажняем воздух

Для орхидей комфортная влажность воздуха — 60-80%. Используйте увлажнитель, ставьте рядом с горшком емкость с водой или периодически опрыскивайте листья, избегая попадания воды в их пазухи.

Боремся с вредителями

Осматривайте растение на наличие насекомых. При появлении вредителей промывайте листья мыльным раствором или используйте специальные средства.

Пожелтение листьев орхидеи — сигнал о том, что растению нужен другой уход. Определив причину, можно быстро принять меры: скорректировать полив, пересадить в подходящий субстрат, улучшить освещение и влажность, а при необходимости обработать от вредителей. При правильном подходе ваша орхидея будет радовать вас здоровым видом и обильным цветением.

Уточнения

Орхи́дные или Ятры́шниковые, также Орхиде́и (лат. Orchidáceae) — крупнейшее семейство однодольных растений.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Теперь моя посуда всегда чистая: узнала про этот метод и забыла про нагар
Еда и рецепты
Теперь моя посуда всегда чистая: узнала про этот метод и забыла про нагар Аудио 
Рыбный побег: Mowi предлагает вознаграждение за сбежавших с норвежской фермы лососей
Экономика и бизнес
Рыбный побег: Mowi предлагает вознаграждение за сбежавших с норвежской фермы лососей
Гуд бай, Ленин: радоваться или тревожиться энергорынку Прибалтики после выхода из кольца БРЭЛЛ
Экономика и бизнес
Гуд бай, Ленин: радоваться или тревожиться энергорынку Прибалтики после выхода из кольца БРЭЛЛ Аудио 
Популярное
Хочется тортика, а духовку включать не хочется? И не нужно — готовим кофейный торт без выпечки

Этот десерт идеально подойдёт для уютного чаепития. Сочетание нежного бисквита с кофейным ароматом и лёгкого творожного крема создаст гармоничный вкус.

Хочется тортика, а духовку включать не хочется? И не нужно — готовим кофейный торт без выпечки
Одуванчики исчезнут с вашего газона: простая хитрость, о которой мало кто знает
Одуванчики исчезнут с вашего газона: простая хитрость, о которой мало кто знает
Александр Овечкин продолжает бить рекорды в НХЛ
Плесень исчезнет за секунды: немецкий способ борьбы с влажностью в доме
ГАЗ-12 ЗИМ. Легендарный шестиместный автомобиль представительского класса из СССР Дмитрий Плотников От благотворительности к бизнесу: новая политика Трампа по отношению к распродаже Украины Юрий Бочаров Как финские бойскауты стали предтечей немецкого гитлерюгенда Сергей Лебедев
Котлеты, которые покорят сердца: старинный рецепт без хлеба и яиц, но с двумя секретными ингредиентами
Голодная картошка – мелкая картошка: чем её угостить, чтобы выросла крупной
Эти породы собак живут меньше всех: одна еле достигает 5 лет
Эти породы собак живут меньше всех: одна еле достигает 5 лет
Последние материалы
ГАЗ-12 ЗИМ. Легендарный шестиместный автомобиль представительского класса из СССР
Рынок труда России испытывает дефицит IT-специалистов
Вот как надо выращивать на даче салат, чтобы не отдавал горечью
Жена заправила солярку вместо бензина? Как быстро исправить ошибку и продолжить путь
Спартак установил рекорд по расходам на трансферы
От роскоши фараонов до современных трендов: захватывающая история ковров
Быстро, сытно и вкусно: как приготовить идеальные пельмени в микроволновке
Сенаторы ужесточили контроль за вывозом красной икры с Камчатки
Как сделать запечённую картошку невероятно вкусной: простой рецепт гарнира с беконом и сыром
Нанесение тонального крема без базы: неожиданные плюсы и минусы для вашего макияжа
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.