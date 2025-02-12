Как спасти орхидею, если листья пожелтели: простые решения

Желтеющие листья у орхидеи — это тревожный сигнал, который указывает на ошибки в уходе. Если не принять меры вовремя, растение может погибнуть. Как спасти орхидею и вернуть ей здоровый вид? Разбираемся в причинах проблемы и способах ее устранения.
Листья орхидеи могут менять цвет по разным причинам. Среди наиболее распространенных:
Слишком частый полив — одна из главных причин пожелтения листьев. Перед поливом проверьте корни: если они серебристые, орхидее нужна влага. Используйте метод нижнего полива — погружайте горшок в воду на треть высоты на 30 минут, затем дайте стечь лишней жидкости.
Орхидеи нуждаются в легком и воздухопроницаемом субстрате. Основу смеси должна составлять кора, дополненная мхом сфагнумом, древесным углем и перлитом. Старую почву меняйте каждые 1-3 года.
Орхидеям требуется много света, но без попадания прямых солнечных лучей. Разместите горшок ближе к окну или используйте фитолампы. Оптимальная продолжительность светового дня — 12-14 часов летом и 8-10 часов зимой.
Если листья получили ожог, переместите растение в притененное место. Поврежденные части листа можно аккуратно срезать, а срезы обработать перекисью водорода.
Для орхидей комфортная влажность воздуха — 60-80%. Используйте увлажнитель, ставьте рядом с горшком емкость с водой или периодически опрыскивайте листья, избегая попадания воды в их пазухи.
Осматривайте растение на наличие насекомых. При появлении вредителей промывайте листья мыльным раствором или используйте специальные средства.
Пожелтение листьев орхидеи — сигнал о том, что растению нужен другой уход. Определив причину, можно быстро принять меры: скорректировать полив, пересадить в подходящий субстрат, улучшить освещение и влажность, а при необходимости обработать от вредителей. При правильном подходе ваша орхидея будет радовать вас здоровым видом и обильным цветением.
Орхи́дные или Ятры́шниковые, также Орхиде́и (лат. Orchidáceae) — крупнейшее семейство однодольных растений.
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