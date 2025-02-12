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Когда и как обрезать ежевику: секреты богатого урожая

3:56
Садоводство

Осенняя обрезка ежевики — важный этап подготовки растения к зиме. Если не уделить этому процессу должного внимания, куст может разрастись и вытеснить соседние культуры. Разбираемся, когда и как правильно обрезать ежевику, чтобы повысить урожайность и сохранить здоровье растения.

Ежевика
Фото: commons.wikimedia.org by Biberl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ежевика

Зачем обрезать ежевику перед зимой

Ежевика активно разрастается, и без своевременной обрезки сад может превратиться в колючие заросли. Однако главная причина осенней стрижки — это повышение урожайности. Ягоды появляются на побегах второго года жизни, а старые ветви лишь потребляют питательные вещества, не давая урожая. Удаляя их, мы направляем силу растения на формирование плодов в следующем сезоне. Обрезка осенью дает несколько преимуществ:

  • уменьшает загущенность куста, позволяя плодоносящим побегам получать больше света
  • направляет питательные вещества к молодым ветвям
  • укрепляет растение и способствует его оздоровлению
  • облегчает процесс укрытия на зиму

Когда проводить обрезку

Время обрезки зависит от региона. Главное правило — дождаться окончания плодоношения и начала листопада. Важно завершить процедуру минимум за три-четыре недели до наступления морозов, чтобы срезы успели зажить.

Примерные сроки обрезки по регионам:

  • Сибирь — конец сентября
  • Урал — конец сентября — начало октября
  • Средняя полоса — октябрь
  • Южные регионы — конец октября — начало ноября

Как правильно обрезать ежевику: основные правила

Перед началом работ убедитесь, что у вас есть все необходимые инструменты:

  • плотные перчатки
  • секатор, сучкорез или садовая пила
  • антисептик для обработки инструментов (спирт, марганцовка)
  • садовый вар, зола или толченый активированный уголь для обработки срезов

Главные принципы обрезки:

  • Срезы делают над почкой, не оставляя пеньков.
  • Удаленные ветки выбрасывают, чтобы избежать распространения болезней.
  • После обрезки кусты обрабатывают антисептическими средствами.

Пошаговая инструкция по обрезке

Обрезка зависит от возраста и типа кустарника.

Молодая ежевика:

  1. Удалите все отплодоносившие ветки.
  2. Оставьте 9-10 сильных побегов, остальные срежьте.
  3. Укоротите оставшиеся побеги до 40 см.
  4. Прищипните верхушки, чтобы стимулировать рост боковых побегов.

Взрослая ежевика:

  1. Полностью обрежьте старые вертикальные побеги у основания.
  2. Оставьте горизонтальные молодые ветви и пригните их к земле.
  3. Удалите слабые и лишние побеги, не пытаясь сохранить все.

Колючие сорта:

  1. Проредите крону, удаляя слабые и старые ветви.
  2. Укоротите прикорневые побеги до 1-1,2 м.
  3. Работайте в защитной одежде, чтобы избежать уколов.

Бесшипная ежевика:

  1. Удалите старые отплодоносившие ветви.
  2. Оставьте основные побеги с 4-5 почками.
  3. Прищипните верхушки молодых побегов и укройте их.

Осенний уход после обрезки

После обрезки ежевику нужно подготовить к зиме:

  • Мульчирование: укрытие почвы опилками или лапником.
  • Закрепление: ветки снимают со шпалер, связывают и укладывают на землю.
  • Опрыскивание: обработка бордоской смесью и, при необходимости, инсектицидами.
  • Подкормка: использование органических удобрений или комплексных составов.
  • Защита: укрытие кустов нетканым материалом.

Следуя этим рекомендациям, вы обеспечите ежевике здоровую зимовку и обильный урожай в следующем сезоне.

Уточнения

Ежеви́ка — подрод рода Рубус (Rubus) семейства Розовые (Rosaceae).

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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