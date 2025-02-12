Когда и как обрезать ежевику: секреты богатого урожая

3:56 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Осенняя обрезка ежевики — важный этап подготовки растения к зиме. Если не уделить этому процессу должного внимания, куст может разрастись и вытеснить соседние культуры. Разбираемся, когда и как правильно обрезать ежевику, чтобы повысить урожайность и сохранить здоровье растения.

Фото: commons.wikimedia.org by Biberl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ежевика

Зачем обрезать ежевику перед зимой

Ежевика активно разрастается, и без своевременной обрезки сад может превратиться в колючие заросли. Однако главная причина осенней стрижки — это повышение урожайности. Ягоды появляются на побегах второго года жизни, а старые ветви лишь потребляют питательные вещества, не давая урожая. Удаляя их, мы направляем силу растения на формирование плодов в следующем сезоне. Обрезка осенью дает несколько преимуществ:

уменьшает загущенность куста, позволяя плодоносящим побегам получать больше света

направляет питательные вещества к молодым ветвям

укрепляет растение и способствует его оздоровлению

облегчает процесс укрытия на зиму

Когда проводить обрезку

Время обрезки зависит от региона. Главное правило — дождаться окончания плодоношения и начала листопада. Важно завершить процедуру минимум за три-четыре недели до наступления морозов, чтобы срезы успели зажить.

Примерные сроки обрезки по регионам:

Сибирь — конец сентября

Урал — конец сентября — начало октября

Средняя полоса — октябрь

Южные регионы — конец октября — начало ноября

Как правильно обрезать ежевику: основные правила

Перед началом работ убедитесь, что у вас есть все необходимые инструменты:

плотные перчатки

секатор, сучкорез или садовая пила

антисептик для обработки инструментов (спирт, марганцовка)

садовый вар, зола или толченый активированный уголь для обработки срезов

Главные принципы обрезки:

Срезы делают над почкой, не оставляя пеньков.

Удаленные ветки выбрасывают, чтобы избежать распространения болезней.

После обрезки кусты обрабатывают антисептическими средствами.

Пошаговая инструкция по обрезке

Обрезка зависит от возраста и типа кустарника.

Молодая ежевика:

Удалите все отплодоносившие ветки. Оставьте 9-10 сильных побегов, остальные срежьте. Укоротите оставшиеся побеги до 40 см. Прищипните верхушки, чтобы стимулировать рост боковых побегов.

Взрослая ежевика:

Полностью обрежьте старые вертикальные побеги у основания. Оставьте горизонтальные молодые ветви и пригните их к земле. Удалите слабые и лишние побеги, не пытаясь сохранить все.

Колючие сорта:

Проредите крону, удаляя слабые и старые ветви. Укоротите прикорневые побеги до 1-1,2 м. Работайте в защитной одежде, чтобы избежать уколов.

Бесшипная ежевика:

Удалите старые отплодоносившие ветви. Оставьте основные побеги с 4-5 почками. Прищипните верхушки молодых побегов и укройте их.

Осенний уход после обрезки

После обрезки ежевику нужно подготовить к зиме:

Мульчирование: укрытие почвы опилками или лапником.

укрытие почвы опилками или лапником. Закрепление: ветки снимают со шпалер, связывают и укладывают на землю.

ветки снимают со шпалер, связывают и укладывают на землю. Опрыскивание: обработка бордоской смесью и, при необходимости, инсектицидами.

обработка бордоской смесью и, при необходимости, инсектицидами. Подкормка: использование органических удобрений или комплексных составов.

использование органических удобрений или комплексных составов. Защита: укрытие кустов нетканым материалом.

Следуя этим рекомендациям, вы обеспечите ежевике здоровую зимовку и обильный урожай в следующем сезоне.

Уточнения

Ежеви́ка — подрод рода Рубус (Rubus) семейства Розовые (Rosaceae).

