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Ваш букет вянет слишком быстро: исправьте эти ошибки

3:56
Садоводство

Флористы уверены: при правильном уходе срезанные цветы могут радовать глаз от пяти дней до нескольких недель. Главное — знать, как ухаживать за букетом. Делимся простыми, но эффективными способами продлить свежесть цветов.

Букет роз на окне
Фото: flickr.com by Victoria Vasilieva, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Букет роз на окне

1. Освободите букет от упаковки

Чем больше воздуха вокруг цветов, тем дольше они сохраняют свежесть. Даже если упаковка выглядит стильно, лучше её снять, оставив только декоративную ленту, если хочется сохранить композицию.

Чем больше пространства между цветами, тем лучше они сохраняются: не трутся, не зажимаются. Хороший букет — это тот, у которого цветы не скованы упаковкой и другими растениями.

2. Освежите срезы на стеблях

Без воды стебли деревенеют, и цветы хуже впитывают влагу. Чтобы решить эту проблему, перед тем как поставить букет в вазу, обновите срез.

  • Древесные стебли (гортензия, сирень) — косой срез под углом 45° и небольшое расщепление.
  • Тонкие стебли (розы, пионы) — срезать под углом.
  • Весенние цветы (тюльпаны, гиацинты) — ровный срез под углом 90°.
  • Амариллисы — стебли обвязать у основания, чтобы избежать расщепления.

3. Выберите подходящую вазу

Не только красота, но и долговечность букета зависит от правильной вазы. Слишком плотный букет в узкой вазе быстрее завянет, ведь цветы будут тереться друг о друга. Важно, чтобы воды было достаточно.

Монобукету из роз нужна высокая и просторная ваза, чтобы можно было налить больше воды. Это продлит жизнь цветам.
Перед тем как поставить букет, тщательно вымойте вазу с моющим средством.

4. Меняйте воду каждый день

Самое важное правило: свежая вода — залог долговечности цветов.

Используйте чистую, прохладную, фильтрованную воду.
Если не добавляете специальные средства, меняйте воду каждый день.
У роз важно следить, чтобы лепестки не касались воды — иначе начнётся процесс гниения.

5. Добавьте обеззараживающее средство

Флористы рекомендуют специальные консерванты для цветов, которые можно найти в цветочных магазинах. Они помогают сохранить свежесть растений и даже раскрыть бутоны.

Не стоит пользоваться интернет-советами про сахар или Domestos. Есть доступные специализированные средства, которые действительно продлят жизнь цветам.
Если в воде есть консервант, её можно менять раз в два-три дня.

6. Найдите правильное место для букета

Температура воздуха и окружающие факторы имеют огромное значение. Цветам не подходят:

  • Прямые солнечные лучи (быстро вызывают увядание).
  • Места рядом с батареями (тепло иссушает цветы).
  • Сквозняки (резкие перепады температуры губительны).
  • Окна, если за ними холодно (перепады от тепла батареи и холода с улицы).
  • Лучший вариант — прохладное место с рассеянным светом.

Дополнительный лайфхак: на ночь можно убирать букет в холодильник. В цветочных магазинах цветы именно так и хранят.

7. Опрыскивайте цветы

Если букет начинает увядать, освежите его, распылив немного воды из пульверизатора. Это помогает сохранить свежий вид лепестков и стеблей.

8. Что делать с завядшими цветами

Даже после увядания цветы могут стать частью интерьера. Гортензии, розы и другие растения можно высушить и создать красивую композицию. Такая "вторая жизнь" подарит букету ещё много месяцев красоты!

Уточнения

Цвето́к (множ. цветки́, лат. flos, -oris, др.-греч. ἄνθος, -ου) — система органов семенного размножения цветковых (покрытосеменных) растений.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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