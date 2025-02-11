Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Альцгеймер вас будет обходить стороной — секреты здоровья мозга
Манера вождения, которую не спрячешь: как ГИБДД видит пьяных за рулём
Почему русский парень их не потянет — россиянка рассказала о темпераменте мексиканок
Покупаете колбасу? Вот на что нужно смотреть в составе
Как быстро вернуть форму после длительного перерыва: секреты восстановления
Красивое лицо даже в мороз вам гарантировано: сохранить упругость кожи зимой вам помогут эти продукты
Эликсир молодости или просто тренд: чем на самом деле полезен яблочный уксус
Холодная, тёплая или горячая? Вот какой водой действительно нужно мыть полы
Как улучшить магазинный грунт для рассады

Как вырастить лимон из косточки: секреты ухода и быстрый урожай

3:54
Садоводство

Лимонное дерево — не только красивый элемент интерьера, но и источник свежего аромата и ярких плодов. Вырастить его из косточки вполне реально, если соблюдать основные правила ухода. Разбираемся, как правильно посадить лимон и ухаживать за ним, чтобы добиться цветения и плодоношения.

Комнатный лимон
Фото: commons.wikimedia.org by Frank Vincentz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Комнатный лимон

Как посадить лимон из косточки

Подготовка материалов

Для выращивания лимона вам понадобятся:

  • Спелый лимон
  • Небольшие горшки с дренажными отверстиями
  • Универсальная почвенная смесь
  • Прозрачная пленка или крышка
  • Лейка для полива

Извлечение и подготовка косточек

  1. Разрежьте спелый лимон и аккуратно достаньте несколько косточек.
  2. Промойте их в теплой воде, удаляя остатки мякоти.
  3. Высушите на бумажном полотенце в течение пары часов.

Посадка косточек

  1. Заполните горшки почвой, оставляя 1-2 см до верхнего края.
  2. Увлажните грунт и посадите косточки на глубину 1 см.
  3. Оставьте между косточками расстояние в 2-3 см.

Создание мини-теплицы

Чтобы ускорить всходы, накройте горшки пленкой или крышкой. Это создаст парниковый эффект, необходимый для удержания влаги. Оптимальная температура для прорастания — +22…+25 °C. Первые ростки появятся через 30-40 дней.

Уход за всходами

  1. Регулярно проверяйте влажность почвы.
  2. Снимите пленку после появления первых ростков.
  3. Прореживайте слабые растения, оставляя только сильные.

Пересадка молодых растений

Когда у ростка появится 3-5 настоящих листочков, пересадите его в более просторный горшок с питательной почвой и хорошим дренажем.

Как ухаживать за лимоном дома

Полив

Лимонное дерево требует умеренного, но регулярного полива:

  • Летом — 2-3 раза в неделю,
  • Зимой — 1-2 раза в неделю.

Освещение

Лучше всего лимон растет на южных или юго-восточных подоконниках.
Зимой рекомендуется использовать фитолампы для продления светового дня.
Летом можно выносить растение на свежий воздух, но в полутень.

Температура и влажность

  • Летом: +20…+25 °C.
  • Зимой (в период покоя): +10…+15 °C.

Оптимальная влажность воздуха — около 60%.
В отопительный сезон регулярно опрыскивайте листья или используйте увлажнитель воздуха.

Подкормка

Весной и летом лимон нуждается в подкормке раз в 4-6 недель. Лучше всего использовать комплексные удобрения для цитрусовых:

  • Азот — для роста листьев,
  • Фосфор — для корневой системы,
  • Калий — для цветения и формирования плодов.

Зимой подкормки сокращают до 1 раза в месяц или полностью прекращают.

Пересадка

  • Молодые растения пересаживают раз в год,
  • Взрослые — раз в 2-3 года.
  • Лучшее время для пересадки — весна.

Нужно ли формировать крону

Формирующая обрезка помогает:

  • Сделать крону более густой,
  • Стимулировать рост новых побегов,
  • Ускорить цветение и плодоношение.

Сколько лет растет лимон из косточки

Первый урожай появится через 10-15 лет. Но если привить растение черенком от плодоносящего дерева, плоды можно получить уже через 2-3 года.

Можно ли пересадить лимон в открытый грунт

В южных регионах лимон можно выращивать в саду. В средней полосе летом дерево можно выносить на улицу, но важно избегать прямых солнечных лучей и ставить горшок в полутень. Осенью растение заносят обратно в дом.

Уточнения

Лимо́н (лат. Cítrus límon) — растение; вид рода Цитрус (Citrus) подтрибы Цитрусовые (Citrinae) семейства Рутовые (Rutaceae). 

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Голодная картошка – мелкая картошка: чем её угостить, чтобы выросла крупной
Садоводство, цветоводство
Голодная картошка – мелкая картошка: чем её угостить, чтобы выросла крупной Аудио 
Как пахнуть дорого: 4 хитрости, которые изменят ваш аромат
Красота и стиль
Как пахнуть дорого: 4 хитрости, которые изменят ваш аромат Аудио 
Одуванчики исчезнут с вашего газона: простая хитрость, о которой мало кто знает
Садоводство, цветоводство
Одуванчики исчезнут с вашего газона: простая хитрость, о которой мало кто знает Аудио 
Популярное
Хочется тортика, а духовку включать не хочется? И не нужно — готовим кофейный торт без выпечки

Этот десерт идеально подойдёт для уютного чаепития. Сочетание нежного бисквита с кофейным ароматом и лёгкого творожного крема создаст гармоничный вкус.

Хочется тортика, а духовку включать не хочется? И не нужно — готовим кофейный торт без выпечки
Одуванчики исчезнут с вашего газона: простая хитрость, о которой мало кто знает
Одуванчики исчезнут с вашего газона: простая хитрость, о которой мало кто знает
Александр Овечкин продолжает бить рекорды в НХЛ
Котлеты, которые покорят сердца: старинный рецепт без хлеба и яиц, но с двумя секретными ингредиентами
ГАЗ-24 Волга. Первый советский седан, ставший мечтой автолюбителей Дмитрий Плотников От благотворительности к бизнесу: новая политика Трампа по отношению к распродаже Украины Юрий Бочаров Как финские бойскауты стали предтечей немецкого гитлерюгенда Сергей Лебедев
Плесень исчезнет за секунды: немецкий способ борьбы с влажностью в доме
Голодная картошка – мелкая картошка: чем её угостить, чтобы выросла крупной
Эти породы собак живут меньше всех: одна еле достигает 5 лет
Эти породы собак живут меньше всех: одна еле достигает 5 лет
Последние материалы
Вес уходит со скоростью света: как распознать РПП у подростка?
Продукты, которые разрушают мозг – срочно исключите их из меню
Что важнее секса в отношениях? Эти хитрости нужно знать парам в любом возрасте
Ваши данные не украдут — что делать, чтобы обезопасить свой телефон?
Осталось недолго — суперкомпьютер назвал дату гибели человечества 
Этот возраст – критический: когда алкоголь разрушает мозг быстрее всего
Как превратить долгую дорогу в приятное путешествие? Эти вещи понадобятся вам в самолёте
Hyundai делает ход: снижает цены и фиксирует новые тарифы на автомобили
Тренировки, которые калечат суставы: узнайте, есть ли они в вашем плане
Положите его в барабан вместо уксуса: плесень исчезнет, а стиральная машина будет вкусно пахнуть
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.