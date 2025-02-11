Как вырастить лимон из косточки: секреты ухода и быстрый урожай

3:54 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Лимонное дерево — не только красивый элемент интерьера, но и источник свежего аромата и ярких плодов. Вырастить его из косточки вполне реально, если соблюдать основные правила ухода. Разбираемся, как правильно посадить лимон и ухаживать за ним, чтобы добиться цветения и плодоношения.

Фото: commons.wikimedia.org by Frank Vincentz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Комнатный лимон

Как посадить лимон из косточки

Подготовка материалов

Для выращивания лимона вам понадобятся:

Спелый лимон

Небольшие горшки с дренажными отверстиями

Универсальная почвенная смесь

Прозрачная пленка или крышка

Лейка для полива

Извлечение и подготовка косточек

Разрежьте спелый лимон и аккуратно достаньте несколько косточек. Промойте их в теплой воде, удаляя остатки мякоти. Высушите на бумажном полотенце в течение пары часов.

Посадка косточек

Заполните горшки почвой, оставляя 1-2 см до верхнего края. Увлажните грунт и посадите косточки на глубину 1 см. Оставьте между косточками расстояние в 2-3 см.

Создание мини-теплицы

Чтобы ускорить всходы, накройте горшки пленкой или крышкой. Это создаст парниковый эффект, необходимый для удержания влаги. Оптимальная температура для прорастания — +22…+25 °C. Первые ростки появятся через 30-40 дней.

Уход за всходами

Регулярно проверяйте влажность почвы. Снимите пленку после появления первых ростков. Прореживайте слабые растения, оставляя только сильные.

Пересадка молодых растений

Когда у ростка появится 3-5 настоящих листочков, пересадите его в более просторный горшок с питательной почвой и хорошим дренажем.

Как ухаживать за лимоном дома

Полив

Лимонное дерево требует умеренного, но регулярного полива:

Летом — 2-3 раза в неделю,

— 2-3 раза в неделю, Зимой — 1-2 раза в неделю.

Освещение

Лучше всего лимон растет на южных или юго-восточных подоконниках.

Зимой рекомендуется использовать фитолампы для продления светового дня.

Летом можно выносить растение на свежий воздух, но в полутень.

Температура и влажность

Летом: +20…+25 °C.

+20…+25 °C. Зимой (в период покоя): +10…+15 °C.

Оптимальная влажность воздуха — около 60%.

В отопительный сезон регулярно опрыскивайте листья или используйте увлажнитель воздуха.

Подкормка

Весной и летом лимон нуждается в подкормке раз в 4-6 недель. Лучше всего использовать комплексные удобрения для цитрусовых:

Азот — для роста листьев,

Фосфор — для корневой системы,

Калий — для цветения и формирования плодов.

Зимой подкормки сокращают до 1 раза в месяц или полностью прекращают.

Пересадка

Молодые растения пересаживают раз в год,

Взрослые — раз в 2-3 года.

Лучшее время для пересадки — весна.

Нужно ли формировать крону

Формирующая обрезка помогает:

Сделать крону более густой,

Стимулировать рост новых побегов,

Ускорить цветение и плодоношение.

Сколько лет растет лимон из косточки

Первый урожай появится через 10-15 лет. Но если привить растение черенком от плодоносящего дерева, плоды можно получить уже через 2-3 года.

Можно ли пересадить лимон в открытый грунт

В южных регионах лимон можно выращивать в саду. В средней полосе летом дерево можно выносить на улицу, но важно избегать прямых солнечных лучей и ставить горшок в полутень. Осенью растение заносят обратно в дом.

Уточнения

Лимо́н (лат. Cítrus límon) — растение; вид рода Цитрус (Citrus) подтрибы Цитрусовые (Citrinae) семейства Рутовые (Rutaceae).

