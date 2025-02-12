Красивые, но с дурной славой: какие цветы могут испортить энергетику в доме

Вы когда-нибудь задумывались, что некоторые комнатные растения могут нести негативную энергетику или даже быть опасными для здоровья? Давайте рассмотрим пять цветов, которые, согласно народным приметам и суевериям, не рекомендуется держать дома.
Считается, что ландыши предвещают скорое расставание. В древности их использовали колдуны, чтобы поссорить влюбленных.
Эти элегантные цветы называют "цветами смерти". Считается, что они привлекают в дом неудачи, депрессию и печаль.
Эзотерики утверждают, что сухоцветы являются источником "мертвой энергии", которая негативно влияет на атмосферу в доме.
Согласно приметам, букет фиалок сулит год несчастий. Кроме того, этот цветок известен как "мужегон": женщина не выйдет замуж, пока у нее на подоконнике стоит хотя бы одна фиалка.
Желтый цвет ассоциируется с увяданием и разлукой. Поэтому не рекомендуется дарить букеты, полностью состоящие из желтых цветов.
Конечно, верить в эти приметы или нет — личное дело каждого. Однако, если вы склонны прислушиваться к народной мудрости, стоит учитывать эти предостережения при выборе растений для дома.
Цвето́к (множ. цветки́, лат. flos, -oris, др.-греч. ἄνθος, -ου) — система органов семенного размножения цветковых (покрытосеменных) растений.
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