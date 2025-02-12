Красивые, но с дурной славой: какие цветы могут испортить энергетику в доме

1:27 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Вы когда-нибудь задумывались, что некоторые комнатные растения могут нести негативную энергетику или даже быть опасными для здоровья? Давайте рассмотрим пять цветов, которые, согласно народным приметам и суевериям, не рекомендуется держать дома.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Комнатные растения

1. Ландыши

Считается, что ландыши предвещают скорое расставание. В древности их использовали колдуны, чтобы поссорить влюбленных.

2. Белые каллы

Эти элегантные цветы называют "цветами смерти". Считается, что они привлекают в дом неудачи, депрессию и печаль.

3. Сухоцветы

Эзотерики утверждают, что сухоцветы являются источником "мертвой энергии", которая негативно влияет на атмосферу в доме.

4. Фиалки

Согласно приметам, букет фиалок сулит год несчастий. Кроме того, этот цветок известен как "мужегон": женщина не выйдет замуж, пока у нее на подоконнике стоит хотя бы одна фиалка.

5. Желтые букеты

Желтый цвет ассоциируется с увяданием и разлукой. Поэтому не рекомендуется дарить букеты, полностью состоящие из желтых цветов.

Конечно, верить в эти приметы или нет — личное дело каждого. Однако, если вы склонны прислушиваться к народной мудрости, стоит учитывать эти предостережения при выборе растений для дома.

Уточнения

Цвето́к (множ. цветки́, лат. flos, -oris, др.-греч. ἄνθος, -ου) — система органов семенного размножения цветковых (покрытосеменных) растений.

