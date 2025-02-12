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Хотите, чтобы тыква была слаще арбуза? Вот какие сорта вам подойдут

2:13
Садоводство

Выращивание сладкой тыквы в средней полосе России — задача, требующая правильного выбора сорта и соблюдения агротехнических приемов. Среди наиболее подходящих сортов выделяются "Мраморная", "Медовый десерт" и "Сахарная булава".

Тыква
Фото: commons.wikimedia.org by George Chernilevsky, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тыква

"Мраморная" — позднеспелый сорт, известный своей нежной и сочной мякотью. Плоды достигают массы 6-10 кг, имеют темно-зеленую кожуру с кремовыми прожилками, а внутри окрашены в ярко-оранжевый цвет. Эта тыква подходит для приготовления закусок, супов и десертов, однако при длительном хранении вкус может ухудшаться.

"Медовый десерт" — раннеспелый сорт с округлыми, приплюснутыми плодами и глянцевой оранжевой кожурой. Мякоть янтарного цвета обладает выраженным медовым вкусом. Из-за раскидистости куста рекомендуется выращивание на шпалере.

"Сахарная булава" — раннеспелый гибрид мускатной группы с удлиненными, изогнутыми плодами массой 1,5-2 кг. Мякоть насыщенного янтарного цвета, плотная, сочная и очень сладкая. Сорт устойчив к заболеваниям и подходит для употребления в свежем виде и переработки, включая приготовление сока.

Для успешного выращивания тыквы в средней полосе России важно учитывать климатические особенности региона. Теплица позволяет создавать более благоприятные условия для теплолюбивых растений, ускоряя высадку рассады на 2 недели по сравнению с открытым грунтом. В отапливаемых теплицах этот процесс можно начать еще раньше.

При выборе сорта для теплицы предпочтение следует отдавать видам с мелкими плодами, поскольку крупноплодные сорта лучше выращивать в открытом грунте. Почва должна быть плодородной, для подкормки рекомендуется использовать перепревший навоз и минеральные удобрения, чередуя их между собой.

Соблюдение этих рекомендаций поможет получить богатый урожай сладкой тыквы, радующей своим вкусом и полезными свойствами.

Уточнения

Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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