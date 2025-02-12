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Капуста не умеет прощать — ошибётесь с датой посадки, и урожая не будет

2:34
Садоводство

Выращивание капусты через рассаду — эффективный способ получить здоровые и крепкие растения, готовые к пересадке в открытый грунт. Успех этого процесса во многом зависит от правильного выбора сроков посева, которые варьируются в зависимости от сорта капусты и климатических условий вашего региона.

Рассада капусты
Фото: https://www.flickr.com/photos/starr-environmental/25112158566/ by Forest and Kim Starr, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Рассада капусты

Сроки посева различных сортов капусты

  • Раннеспелые сорта: посев семян на рассаду рекомендуется проводить с 1 по 20 марта. Возраст рассады к моменту высадки в грунт должен составлять 45-55 дней.

  • Среднеспелые и позднеспелые сорта: сеять семена следует в конце марта — начале апреля. Возраст рассады перед пересадкой — 35-45 дней.

Учет региональных особенностей

Климатические условия вашего региона играют ключевую роль в определении оптимальных сроков посева:

  • Южные регионы: посев можно начинать уже в феврале, так как почва прогревается раньше.

  • Средняя полоса России: оптимальные сроки — середина марта.

  • Северные регионы, Урал и Сибирь: рекомендуется начинать посев в начале апреля из-за более позднего наступления тепла.

Рекомендации по посеву и уходу за рассадой

  1. Подготовка семян: перед посевом семена рекомендуется обеззаразить, замочив их на 20 минут в слабом растворе марганцовки, затем промыть и обработать стимулятором роста. После этого семена можно закалить, поместив их во влажную ткань и оставив на сутки в холодильнике при температуре +1…+3 °C.

  2. Посев: семена высевают в подготовленный субстрат на глубину 1-1,5 см, поддерживая температуру 18-20 °C до появления всходов.

  3. Уход за рассадой: пПосле появления всходов температуру снижают до 15-17 °C, обеспечивая хорошее освещение и умеренный полив. При появлении 1-2 настоящих листьев проводят пикировку.

  4. Закаливание: за 10-14 дней до высадки в открытый грунт рассаду постепенно приучают к уличным условиям, вынося ее на свежий воздух сначала на короткое время, постепенно увеличивая продолжительность.

Соблюдение этих рекомендаций поможет вырастить крепкую и здоровую рассаду капусты, что станет залогом обильного урожая.

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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