Лук в шоке: перед посадкой ему устраивают баню, но это работает

2:52 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Хотите вырастить здоровый и обильный урожай лука? Ключ к успеху — правильная подготовка севка перед посадкой.

Фото: creativecommons.org by Hans Braxmeier is licensed under https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en Лук

1. Сортировка и просушка

Начните с тщательной сортировки луковиц, удаляя повреждённые или гнилые экземпляры. Разделите севок по размеру: мелкий (10-15 мм), средний (15-22 мм) и крупный (22-40 мм). Это поможет обеспечить равномерные всходы. После сортировки просушите луковицы в тёплом, сухом месте, избегая прямых солнечных лучей и сквозняков.

2. Прогревание

Чтобы снизить риск стрелкования, прогрейте севок. Разместите луковицы при температуре +20°C на 2-3 недели, затем повысьте температуру до +30…+40°C на 8-10 часов. Если времени мало, можно замочить севок в тёплой воде (+40°C) на 15 минут, а затем быстро охладить.

3. Стимуляция роста

Для ускорения прорастания замочите севок в растворе стимулятора роста, например, "Циркон" или "Гумисол", следуя инструкциям на упаковке. Если специальных препаратов нет, используйте раствор комплексного минерального удобрения в тёплой воде (+40°C) и выдержите луковицы 5-6 часов.

4. Дезинфекция

Перед посадкой важно обеззаразить севок, чтобы защитить его от болезней. Существует несколько методов:

Солевой раствор : растворите 2 столовые ложки соли в 2 литрах воды. Замочите луковицы на 3-4 часа. Этот метод помогает защитить лук от нематоды и других вредителей.

Марганцовка : приготовьте тёмно-розовый раствор марганцовки и замочите севок на 2 часа. Марганцовка предотвращает развитие грибковых заболеваний.

Фитоспорин: разведите 30-40 граммов препарата в 10 литрах воды и замочите луковицы на 2 часа. Фитоспорин эффективен против бактериальных и грибковых инфекций.

После любой обработки обязательно промойте севок чистой водой и подсушите перед посадкой.

5. Подготовка почвы и посадка

Выберите солнечный участок с плодородной, хорошо дренированной почвой. За несколько дней до посадки перекопайте грядки, удалите сорняки и внесите компост или перепревший навоз. Посадите севок на глубину 3-4 см, соблюдая расстояние между луковицами 8-10 см, а между рядами — 20-25 см.

Правильная подготовка лука перед посадкой — залог крепких всходов и богатого урожая.

Уточнения

Лук (лат Allium, «чеснок») — род двулетних и многолетних травянистых растений, относимых к подсемейству луковые (Allioideae) семейства амариллисовые (Amaryllidaceae) порядка спаржецветные (Asparagales) (ранее относили к лилейным).

