Весной вишня просыпается и требует ухода — иначе устроит вам год без ягод

Весенний уход за вишней — залог обильного урожая и здоровья деревьев. Рассмотрим ключевые этапы, которые помогут вашим вишням радовать сочными ягодами.
Если осенняя побелка не проводилась или смылась, обновите её ранней весной. Побелка защищает стволы от перепадов температур и солнечных ожогов. Используйте раствор гашеной извести с добавлением клея для лучшего сцепления.
До начала сокодвижения проведите санитарную обрезку: удалите сухие, повреждённые и загущающие крону ветви. Это улучшит циркуляцию воздуха и освещённость, снижая риск заболеваний.
В период набухания почек внесите азотные удобрения для стимуляции роста. После цветения подкормите вишню калием и фосфором для укрепления завязей. Обеспечьте регулярный полив, особенно в засушливые периоды, поддерживая почву во влажном состоянии.
Ранней весной обработайте деревья фунгицидами для профилактики грибковых заболеваний. Для борьбы с вредителями используйте инсектициды или народные средства, такие как настойка чеснока или табака.
Рыхлите почву вокруг ствола, удаляя сорняки, чтобы улучшить доступ кислорода к корням. Мульчирование торфом или перегноем поможет сохранить влагу и подавить рост сорняков.
Соблюдение этих рекомендаций обеспечит вашим вишням здоровый рост и богатый урожай.
Ви́шня (лат. Prúnus subg. Cérasus) — подрод растений рода Слива (Prunus) семейства Розовые (Rosaceae).
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