Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вы быстро устаёте: возможно, дело в сердце
Приложение Газпромбанка вернулось в AppStore с большим обновлением
Кому больше не нужен техосмотр? Разбираемся в новых правилах
Итальянская пицца дома: лучший рецепт воздушного теста
Машина без бампера — штраф обеспечен? Разбираемся в законе
Дизельные УАЗы: от заводских экспериментов до тюнинг-шедевров
Прямые рейсы Ethiopian Airlines: куда можно полететь из Москвы через Аддис-Абебу
Главные причины не заводить собаку: как принять взвешенное решение
США пригрозили 50-процентными пошлинами своему ближайшему соседу

Весной вишня просыпается и требует ухода — иначе устроит вам год без ягод

1:46
Садоводство

Весенний уход за вишней — залог обильного урожая и здоровья деревьев. Рассмотрим ключевые этапы, которые помогут вашим вишням радовать сочными ягодами.

Вишня
Фото: pixabay.com by Schueler-Design, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Вишня

1. Побелка стволов

Если осенняя побелка не проводилась или смылась, обновите её ранней весной. Побелка защищает стволы от перепадов температур и солнечных ожогов. Используйте раствор гашеной извести с добавлением клея для лучшего сцепления.

2. Обрезка деревьев

До начала сокодвижения проведите санитарную обрезку: удалите сухие, повреждённые и загущающие крону ветви. Это улучшит циркуляцию воздуха и освещённость, снижая риск заболеваний.

3. Подкормка и полив

В период набухания почек внесите азотные удобрения для стимуляции роста. После цветения подкормите вишню калием и фосфором для укрепления завязей. Обеспечьте регулярный полив, особенно в засушливые периоды, поддерживая почву во влажном состоянии.

4. Защита от вредителей и болезней

Ранней весной обработайте деревья фунгицидами для профилактики грибковых заболеваний. Для борьбы с вредителями используйте инсектициды или народные средства, такие как настойка чеснока или табака.

5. Уход за приствольным кругом

Рыхлите почву вокруг ствола, удаляя сорняки, чтобы улучшить доступ кислорода к корням. Мульчирование торфом или перегноем поможет сохранить влагу и подавить рост сорняков.

Соблюдение этих рекомендаций обеспечит вашим вишням здоровый рост и богатый урожай.

Уточнения

Ви́шня (лат. Prúnus subg. Cérasus) — подрод растений рода Слива (Prunus) семейства Розовые (Rosaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Эти функции есть почти в каждом автомобиле, но водители о них не знают — проверьте свой
Авто
Эти функции есть почти в каждом автомобиле, но водители о них не знают — проверьте свой Аудио 
Бабушка добавляла в борщ один странный ингредиент — теперь понятно зачем
Еда и рецепты
Бабушка добавляла в борщ один странный ингредиент — теперь понятно зачем Аудио 
Соседи крутили у виска, а теперь тоже так делают: пакет с водой спасает урожай лучше любых химикатов
Садоводство, цветоводство
Соседи крутили у виска, а теперь тоже так делают: пакет с водой спасает урожай лучше любых химикатов Аудио 
Популярное
Снегопад в Москве удивит даже коммунальщиков: вот сколько снега выпадет к выходным

Москву накроет снегопад: в выходные в столице заметно увеличится снежный покров. А впереди еще и сильные морозы — температура упадёт ниже -20 градусов.

Снегопад в Москве удивит даже коммунальщиков: вот сколько снега выпадет к выходным
Одуванчики исчезнут с вашего газона: простая хитрость, о которой мало кто знает
Одуванчики исчезнут с вашего газона: простая хитрость, о которой мало кто знает
Хочется тортика, а духовку включать не хочется? И не нужно — готовим кофейный торт без выпечки
Александр Овечкин продолжает бить рекорды в НХЛ
Этот забытый миф объясняет, почему Исида стала сильнее всех богов Игорь Буккер Россия с удовлетворением наблюдает за действиями Трампа по уничтожению глубинного государства Любовь Степушова Сводка с фронта: Зеленский предложил РФ обмен территорией, хорошие новости из Курской области Дмитрий Плотников
Плесень исчезнет за секунды: немецкий способ борьбы с влажностью в доме
Голодная картошка – мелкая картошка: чем её угостить, чтобы выросла крупной
Котлеты, которые покорят сердца: старинный рецепт без хлеба и яиц, но с двумя секретными ингредиентами
Котлеты, которые покорят сердца: старинный рецепт без хлеба и яиц, но с двумя секретными ингредиентами
Последние материалы
Итальянская пицца дома: лучший рецепт воздушного теста
Машина без бампера — штраф обеспечен? Разбираемся в законе
Дизельные УАЗы: от заводских экспериментов до тюнинг-шедевров
Прямые рейсы Ethiopian Airlines: куда можно полететь из Москвы через Аддис-Абебу
Этот забытый миф объясняет, почему Исида стала сильнее всех богов
Главные причины не заводить собаку: как принять взвешенное решение
США пригрозили 50-процентными пошлинами своему ближайшему соседу
В Московском Молодежном Театре следующая неделя будет посвящена проекту Театр на службе Отечеству
Монеты, спрятанные два тысячелетия назад: что за тайну хранили эти римские деньги
Этот лайфхак поможет вам спать лучше и чувствовать себя легче
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.