Весной вишня просыпается и требует ухода — иначе устроит вам год без ягод

1:46 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Весенний уход за вишней — залог обильного урожая и здоровья деревьев. Рассмотрим ключевые этапы, которые помогут вашим вишням радовать сочными ягодами.

Фото: pixabay.com by Schueler-Design, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Вишня

1. Побелка стволов

Если осенняя побелка не проводилась или смылась, обновите её ранней весной. Побелка защищает стволы от перепадов температур и солнечных ожогов. Используйте раствор гашеной извести с добавлением клея для лучшего сцепления.

2. Обрезка деревьев

До начала сокодвижения проведите санитарную обрезку: удалите сухие, повреждённые и загущающие крону ветви. Это улучшит циркуляцию воздуха и освещённость, снижая риск заболеваний.

3. Подкормка и полив

В период набухания почек внесите азотные удобрения для стимуляции роста. После цветения подкормите вишню калием и фосфором для укрепления завязей. Обеспечьте регулярный полив, особенно в засушливые периоды, поддерживая почву во влажном состоянии.

4. Защита от вредителей и болезней

Ранней весной обработайте деревья фунгицидами для профилактики грибковых заболеваний. Для борьбы с вредителями используйте инсектициды или народные средства, такие как настойка чеснока или табака.

5. Уход за приствольным кругом

Рыхлите почву вокруг ствола, удаляя сорняки, чтобы улучшить доступ кислорода к корням. Мульчирование торфом или перегноем поможет сохранить влагу и подавить рост сорняков.

Соблюдение этих рекомендаций обеспечит вашим вишням здоровый рост и богатый урожай.

Уточнения

Ви́шня (лат. Prúnus subg. Cérasus) — подрод растений рода Слива (Prunus) семейства Розовые (Rosaceae).

