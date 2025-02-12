Вы не любите надоедливых соседей? Дыня тоже — слишком тесная посадка испортит урожай

Выращивание сладкой и сочной дыни в условиях средней полосы — задача вполне выполнимая, если использовать теплицу. Однако для успешного результата необходимо учитывать ряд важных факторов.
Для тепличного выращивания рекомендуется выбирать раннеспелые сорта, такие как "Лада", "Киянка" или "Воллер". Эти разновидности отличаются коротким периодом вегетации и устойчивостью к заболеваниям.
Перед посадкой убедитесь, что теплица герметична, без щелей и сквозняков. Установите шпалеры для подвязки растений и обеспечьте дополнительное освещение при необходимости. Почва должна быть рыхлой, плодородной и нейтральной по кислотности. Осенью рекомендуется внести органические удобрения, а весной — минеральные комплексы.
Семена дыни высевают в начале апреля. Перед посевом их прогревают и дезинфицируют. Проращивание можно проводить в торфяных таблетках или на влажной бумаге. Через 30 дней рассада будет готова к пересадке в теплицу.
Высаживайте рассаду в прогретую почву, поддерживая температуру в теплице на уровне +22-25°C днем и не ниже +19°C ночью. Полив должен быть умеренным, избегайте переувлажнения. Регулярно проветривайте теплицу для предотвращения повышенной влажности.
Через две недели после посадки прищипните главный стебель над третьим листом, чтобы стимулировать рост боковых побегов. Оставьте два сильных побега, остальные удалите. Подвяжите растения к шпалере, формируя их вертикально. На каждом растении оставьте 2-3 завязи, остальные удалите для получения крупных плодов.
В условиях теплицы может потребоваться искусственное опыление. Для этого перенесите пыльцу с мужских цветков на женские с помощью мягкой кисточки.
Проводите профилактические обработки фунгицидами и инсектицидами, следите за состоянием растений. Своевременно удаляйте пораженные части и поддерживайте чистоту в теплице.
Соблюдение этих рекомендаций позволит вам получить богатый урожай ароматных дынь даже в условиях нестабильного климата.
Ды́ня (лат. Cucumis melo) — растение семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), вид рода Огурец (Cucumis), бахчевая культура.
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