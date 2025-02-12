Вы не любите надоедливых соседей? Дыня тоже — слишком тесная посадка испортит урожай

2:31 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Выращивание сладкой и сочной дыни в условиях средней полосы — задача вполне выполнимая, если использовать теплицу. Однако для успешного результата необходимо учитывать ряд важных факторов.

Фото: Designed by Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дыня в теплице

Выбор подходящего сорта

Для тепличного выращивания рекомендуется выбирать раннеспелые сорта, такие как "Лада", "Киянка" или "Воллер". Эти разновидности отличаются коротким периодом вегетации и устойчивостью к заболеваниям.

Подготовка теплицы и почвы

Перед посадкой убедитесь, что теплица герметична, без щелей и сквозняков. Установите шпалеры для подвязки растений и обеспечьте дополнительное освещение при необходимости. Почва должна быть рыхлой, плодородной и нейтральной по кислотности. Осенью рекомендуется внести органические удобрения, а весной — минеральные комплексы.

Выращивание рассады

Семена дыни высевают в начале апреля. Перед посевом их прогревают и дезинфицируют. Проращивание можно проводить в торфяных таблетках или на влажной бумаге. Через 30 дней рассада будет готова к пересадке в теплицу.

Посадка и уход

Высаживайте рассаду в прогретую почву, поддерживая температуру в теплице на уровне +22-25°C днем и не ниже +19°C ночью. Полив должен быть умеренным, избегайте переувлажнения. Регулярно проветривайте теплицу для предотвращения повышенной влажности.

Формирование и подвязка растений

Через две недели после посадки прищипните главный стебель над третьим листом, чтобы стимулировать рост боковых побегов. Оставьте два сильных побега, остальные удалите. Подвяжите растения к шпалере, формируя их вертикально. На каждом растении оставьте 2-3 завязи, остальные удалите для получения крупных плодов.

Опыление

В условиях теплицы может потребоваться искусственное опыление. Для этого перенесите пыльцу с мужских цветков на женские с помощью мягкой кисточки.

Борьба с болезнями и вредителями

Проводите профилактические обработки фунгицидами и инсектицидами, следите за состоянием растений. Своевременно удаляйте пораженные части и поддерживайте чистоту в теплице.

Соблюдение этих рекомендаций позволит вам получить богатый урожай ароматных дынь даже в условиях нестабильного климата.

Уточнения

Ды́ня (лат. Cucumis melo) — растение семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), вид рода Огурец (Cucumis), бахчевая культура.

