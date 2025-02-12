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Как правильно сажать малину? Опытные садоводы поделились своими хитростями

1:11
Садоводство

Для посадки выбирают место на юго-восточной или юго-западной стороне дома. Однако помните, что куст любит рыхлую и плодородную почву.

Хорошо дренированная почва обладает хорошей воздухопроницаемостью, способна удерживать влагу, питать корни кислородом и питательными веществами.

Малина даст хороший урожай только при достаточном количестве солнечного света. Однако палящий солнечный свет также вреден, так как ягоды будут буквально сгорать на ярком солнце.

Как правильно сажать малину

Сажайте малину рядами. Сажайте малину на уровне корней, стараясь не заглублять их. Допускается небольшое углубление в 1-2 см. Можно добавить удобрения на дно лунки. Это может быть компост, перепревший навоз или любая органика. Например, мелкие кусочки дерева, бумаги, растительные остатки.

При посадке малины на органические остатки в первую очередь следует высаживать самые крупные и долго разлагающиеся. Чередуйте каждый слой органики со слоем почвы.

Уточнения

Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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