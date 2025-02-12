Цвести будет долго и пышно. Вот чем лучше всего подкормить фиалки

Вы можете поливать фиалки водой комнатной температуры, лучше отстоянной водопроводной водой, так как в ней содержится фтор и хлор, которые могут нанести вред растению. Также можно использовать фильтрованную воду.
Для удобрения подходят как минеральные, так и органические составы. Например, компост, перегной, торф. Последние используются в процессе создания почвенной смеси при посадке или пересадке фиалок.
Чтобы сделать почву более рыхлой и тем самым улучшить водопроницаемость, можно дополнительно добавить песок.
Вы также можете использовать сахар, чтобы фиалки цвели. Для этого нужно развести в воде сахарный песок и подкормить растение раствором. Рекомендуется проводить процедуру не чаще одного раза в месяц.
Старайтесь не переувлажнять почву, чтобы предотвратить образование гнили и плесени в корнях.
Фиа́лка (лат. Víola) — род растений семейства Фиалковые (Violaceae).
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