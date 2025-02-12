Цвести будет долго и пышно. Вот чем лучше всего подкормить фиалки

0:59 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Вы можете поливать фиалки водой комнатной температуры, лучше отстоянной водопроводной водой, так как в ней содержится фтор и хлор, которые могут нанести вред растению. Также можно использовать фильтрованную воду.

Фото: Own work by Kor!An (Корзун Андрей), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Фиалка

Чем подкормить фиалки для цветения

Для удобрения подходят как минеральные, так и органические составы. Например, компост, перегной, торф. Последние используются в процессе создания почвенной смеси при посадке или пересадке фиалок.

Чтобы сделать почву более рыхлой и тем самым улучшить водопроницаемость, можно дополнительно добавить песок.

Вы также можете использовать сахар, чтобы фиалки цвели. Для этого нужно развести в воде сахарный песок и подкормить растение раствором. Рекомендуется проводить процедуру не чаще одного раза в месяц.

Старайтесь не переувлажнять почву, чтобы предотвратить образование гнили и плесени в корнях.

Уточнения

Фиа́лка (лат. Víola) — род растений семейства Фиалковые (Violaceae).

