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Февральская обрезка: какие деревья и кустарники стоит обновить?

2:57
Садоводство » Деревья и кустарники

Февраль — это время, когда садоводы начинают готовиться к новому вегетационному сезону. Обрезка деревьев и кустарников в этот период является важным аспектом ухода за растениями, который помогает им восстановиться после зимы и подготовиться к активному росту. Однако не все растения можно обрезать в феврале. 

Белые розы
Фото: commons.wikimedia.org by A. Barra, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Белые розы

Яблоня

Рекомендуется обрезать яблони в конце зимы, до начала сокодвижения. Удаление старых и больных веток способствует улучшению вентиляции кроны и увеличивает урожай. Главное — не забывать обрезать ветви, растущие внутрь кроны.

Груша

Груши также лучше обрезать в феврале, чтобы сформировать правильную форму кроны и предотвратить появление болезней. Обрезка молодых деревьев позволит добиться сильного роста и хорошего плодоношения в будущем.

Смородина

Смородину рекомендуют обрезать в феврале, когда растения находятся в состоянии покоя. Удаление старых и плохо развитых веток улучшит доступ света и воздуха к оставшимся ветвям, что поспособствует здоровому росту.

Крыжовник

Как и смородина, крыжовник стоит обрезать в конце зимы. К укорочению и удалению старых веток можно приступать с целью увеличения урожайности и комфортной формы куста.

Ель

Обрезка елей в феврале полезна для формирования красивой кроны и удаления повреждённых или сухих ветвей. Однако следует быть осторожным и не удалять слишком много, чтобы не повредить растение.

Клён

Клёны можно обрезать в феврале, что способствует усилению роста и улучшению формы дерева. Удаление старых веток также поможет предотвратить появление болезней.

Роза

Февраль — идеальное время для обрезки роз. Удаление старых и поврежденных побегов стимулирует активный рост новых. Высокой интенсивности обрезки подлежат чайно-гибридные и флорибунда розы.

Фрезия и черёмуха

Эти деревья стоит обрезать в феврале, чтобы повысить их прозрачность и здоровье. Кроме того, такая обрезка помогает повысить качество цветения и избежать появления заболеваний.

Туя

Обрезка туи в месяцы, когда растения находятся в состоянии покоя, позволяет сохранить плотность кроны и предотвратить её разрастание. Важно удалять только слабые и поврежденные ветви.

Обрезка растений в феврале — это важная практика, которая помогает поддерживать их здоровье и красоту. Однако важно помнить, что не все деревья и кустарники подходят для этой процедуры в этом месяце. Выбор времени для обрезки зависит от вида растения, его возраста и состояния. Следите за своими растениями, и они ответят вам хорошим ростом и плодоношением в новом сезоне.

Уточнения

Обрезка растений — частичное или полное удаление частей культурных растений с определённой целью.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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