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Как выбрать растения у крыльца: 7 нежелательных вариантов

3:05
Садоводство » Деревья и кустарники

Выбор растений для вашего сада или двора — это не только вопрос эстетики, но и функциональности. Некоторые деревья и кустарники могут причинить больше вреда, чем пользы, если их разместить слишком близко к крыльцу или стенам вашего дома. Рассмотрим 7 растений, которые не стоит сажать в этих местах, а также причины, по которым это может быть рискованно.

Чёрная малина
Фото: creativecommons.org by Jim Clark is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en
Чёрная малина

Акация

Акация — это быстрорастущее дерево с раскидистой кроной. Однако ее корневая система очень агрессивна, что может привести к повреждению фундамента и стен. Кроме того, акация выделяет вещества, подавляющие рост других растений.

Тополь

Тополи известны своими длинными корнями, которые могут проникать далеко вбок и вызывать трещины в стенах и фундаментах. Это также касается мужчин, которые производят большое количество шершащей пыльцы, которая может вызывать аллергические реакции.

Широколиственные кустарники (например, ежевика или малина)

Хотя эти кустарники могут выглядеть привлекательно, они имеют склонность к агрессивному разрастанию и могут быстро заполонить пространство, оккупируя доступ к стенам и крыльцу. Их шипы могут повредить стену или двери, а корни могут угрожать структуре дома.

Кедр

Кедры растут большими и роскошными деревьями, но у них также мощная корневая система, способная вызвать повреждения. Кроме того, крупные шишки и опавшие иголки могут создавать трудности в уходе за крыльцом или стенами, придавая им неопрятный вид.

Боярышник

Хотя боярышник может создать прекрасный экран от ветра, его острые шипы могут стать проблемой, если сажать его слишком близко к крыльцу или дороги. Могут возникнуть трудности при движении, что делает его менее подходящим для малых пространств.

Лавровишня

Этот кустарник неплохо растет и может служить живой изгородью, однако его корни могут представлять опасность для ландшафта. Более того, лавровишня содержит токсичные компоненты, что делает её опасной для домашних животных и детей, если они попробуют её листки или плоды.

Фундук

Фундук может разрастаться и мешать другим растениям, а его корни могут прорастать под фундамент и приводить к повреждениям. Заболоченные листва и урожай также требуют регулярной уборки, так как падающие орехи могут повредить двери или окна.

При планировании посадок у крыльца или вдоль стен необходимо учитывать не только эстетические качества растений, но и их влияние на структуру вашего дома и общий ландшафт. Выбор неподходящих деревьев и кустарников может привести к различным проблемам, включая повреждение фундамента, необходимость в частом уходе и даже угрозу безопасности. Зная эти риски, вы сможете сделать более обоснованный выбор растительности, которая не только украсит ваш участок, но и не повредит вашему дому.

Уточнения

Фундук — орех любого из 20 видов кустарника (реже дерева) рода Лещина (Corylus) семейства Берёзовые (Betulaceae), в том числе лещины обыкновенной (Corylus avellana) и лещины крупной (Corylus maxima). 

Кедр (лат. Cedrus) — олиготипный род деревьев семейства Сосновые (Pinaceae).

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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