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Как улучшить магазинный грунт для рассады

4:10
Садоводство » Советы

Выбор подходящего грунта для рассады — это ключевой этап в процессе выращивания растений. Магазинные смеси часто имеют стандартизированные компоненты, которые могут не полностью удовлетворять потребности ваших саженцев. Однако, вы можете улучшить магазинный грунт, добавив некоторые ингредиенты и изменив его физические свойства. В этой статье мы рассмотрим, как сделать магазинный грунт более подходящим для рассады.

Земля, грунт, почва
Фото: Own work by M Tullottes, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Земля, грунт, почва

Почему улучшать магазинный грунт?

Магазинные грунты могут содержать разные компоненты, включая торф, перегной, компост, песок и различные добавки. Однако, они могут не содержать достаточного количества питательных веществ, или, наоборот, могут быть слишком тяжелыми и плотными. Улучшение грунта поможет обеспечить оптимальные условия для роста растений, повысить их устойчивость к болезням и стрессам, а также ускорить развитие корневой системы.

Какую добавку выбрать?

Вот несколько популярных добавок, которые помогут улучшить качество магазинного грунта:

Перегной или компост

Перегной и компост обогащают грунт органическими веществами, которые улучшают его структуру и способность удерживать влагу. Добавление перегноя (примерно 20-30%) сделает почву более питательной и способствующей развитию корней.

Червячный компост

Это богатая органика, произведенная дождевыми червями. Вермокомпост содержит множество микроэлементов и полезных бактерий. Применяйте его в количестве 10-20% от общего объема грунта.

Перлит и вермикулит

Эти материалы способствуют улучшению аэрации и дренажа. Перлит помогает предотвращать загнивание корней, а вермикулит удерживает влагу. Добавление 10-20% перлита или вермикулита повысит структурную стабильность грунта.

Древесная зола

Древесная зола обеспечивает растения калийными и фосфорными элементами. Она также помогает улучшить кислотность почвы. Используйте 5-10% древесной золы при смешивании ингредиентов.

Оптимизация pH-показателя

Для большинства растений оптимальный уровень pH составляет 6,0-7,0. Для проверки pH можно использовать простые тесты или специальный измеритель. Если pH слишком низкий, добавление извести поможет его поднять. В противоположном случае, если pH слишком высокий, можно добавить торфяную муку.

Увлажнение и удобрение

Перед высеванием семян или пересадкой рассады важно увлажнить грунт. Используйте фуминовую или гуминовую кислоты, которые помогут улучшить усвоение питательных веществ. Убедитесь, что грунт влажный, но не переувлажнённый, чтобы избежать загнивания корней.

Правильное хранение грунта

Если вы не планируете использовать магазинный грунт сразу, храните его в закрытой емкости, защищённой от влаги и солнечного света. Это поможет предотвратить развитие плесени и ухудшение качеств фирменного субстрата.

Смешивание и применение

Смешивайте все ингредиенты до получения однородной массы. Помните, что создание собственного грунта — это процесс проб и ошибок. Возможно, вам придется экспериментировать с соотношениями добавок, чтобы найти идеальный компромисс для ваших растений.

Несмотря на то что магазинный грунт может быть удобным решением, его улучшение поможет вашим растениям вырасти крепкими и здоровыми. Добавление органических и минеральных веществ, а также оптимизация pH помогут создать идеальные условия для рассады. Не бойтесь экспериментировать и находить наиболее подходящие ингредиенты для вашего конкретного случая, чтобы насладиться привычкой садоводства еще больше!

Уточнения

Грунт — любая горная порода, почва, осадок и техногенные минеральные образования, рассматриваемые как многокомпонентные динамичные системы и часть геологической среды, изучаемые в связи с инженерно-хозяйственной деятельностью.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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