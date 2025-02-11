Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не разогревайте этот продукт в микроволновке: опасно для здоровья
Британский трюк, который работает на 100%: больше никогда не увидите моль на кухне
Как предотвратить появление мышей и крыс: простые правила
Зубная паста спасёт ваши цветы: неожиданный способ избавиться от вредителей
Получили письмо счастья, хотя не нарушали? Камеры фиксируют штрафы незаконно
Полёт без стресса: советы для пассажиров с избыточным весом
Россия усиливает энергоподдержку Абхазии
Безупречный макияж с тональным кремом и консилером: секреты идеального покрытия
Адвокат Добровинский высмеял Леди Гагу за обвинение Zivert в плагиате

Февраль: время для рассады! 7 культур, которые стоит сеять прямо сейчас

3:35
Садоводство » Овощи

Февраль — это тот период, когда многие садоводы и дачники начинают готовиться к предстоящему садоводческому сезону. Но даже в это холодное время года есть возможность получить ранние плоды и зелень, если начать сеять рассаду прямо сейчас. Успех в садоводстве во многом зависит от своевременности, и пропуск февраля может стать настоящей потерей для вашего бюджета.

Урожай овощей
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Урожай овощей

Помидоры

Помидоры — одна из самых популярных овощных культур. Для их успешного роста необходимо начинать рассаду уже в конце февраля. Это позволит вам получить крепкие растения, которые смогут расти и плодоносить на открытом грунте уже в конце мая. Оптимальное время для посева семян — с 20 февраля по 10 марта.

Перцы

Перцы, как и помидоры, требуют длительного времени для вегетации. Сеять их стоит в феврале, чтобы к теплым весенним дням у вас уже были сильные сеянцы. Для сладкого и остро-перца лучше всего начинать посадки с середины февраля. Это поможет вам не только получить ранний урожай, но и значительно увеличить его количество.

Баклажаны

Баклажаны также требуют значительного времени для роста и развития. Рассаду лучше всего высевать в начале февраля, чтобы обеспечить растениям достаточное время для роста до момента пересадки в открытый грунт. При должном уходе вы уже в августе сможете наслаждаться вкусными баклажанами.

Цветная капуста

Цветную капусту лучше всего высевать в феврале, особенно если вы планируете ее пересадку в открытый грунт. Данная культура предпочитает прохладные условия, поэтому, как только температура на улице станет более стабильной, ваши растения смогут спокойно адаптироваться и давать урожай. Примерные сроки посева — с 5 по 20 февраля.

Лук (на зелень)

Если вы хотите получить свежую зелень лука уже весной, его также следует сеять в феврале. Можно использовать как семена, так и лук-севок. Для получения ранних всходов рекомендуется сажать лук в теплицу или на подоконник.

Укроп

Укроп — одна из самых неприхотливых культур. Сеять его можно в контейнерах на подоконнике уже в феврале. Укроп не только добавляет аромата вашим блюдам, но и пользуется популярностью в кулинарии. Сеять следует густо, а как только растения взойдут, можно проредить всходы.

Редис

Редис — это одна из самых быстрорастущих культур. Его можно высевать в конце февраля прямо в открытый грунт. Благодаря короткому вегетационному периоду, вы сможете уже через 3-4 недели наслаждаться свежими корнеплодами. Если включить теплицу или применить на улице укрывной материал, можно получить ранний урожай даже в холодное время года.

Не упускайте возможность эффективно использовать февраль для посева рассады! Опытные садоводы знают, что этот месяц — это время, когда стартуют первые шаги к успешному урожаю. Высевая указанные культуры, вы сможете не только насладиться ранними плодами, но и значительно сэкономить на покупке овощей и зелени в магазине. Разумная организация процесса и своевременные действия — залог финансового успеха для каждого дачника! Не дайте февралю пройти мимо — начинайте сеять уже сегодня!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Почему самолёты избегают полётов прямо через Тихий океан
Туризм
Почему самолёты избегают полётов прямо через Тихий океан Аудио 
Водители зря тратят деньги на эти АКБ — они быстро выходят из строя
Авто
Водители зря тратят деньги на эти АКБ — они быстро выходят из строя
Гуд бай, Ленин: радоваться или тревожиться энергорынку Прибалтики после выхода из кольца БРЭЛЛ
Экономика и бизнес
Гуд бай, Ленин: радоваться или тревожиться энергорынку Прибалтики после выхода из кольца БРЭЛЛ Аудио 
Популярное
Петрушка взойдёт через 3 часа — хитрый способ для огородников

Петрушка всходит медленно? Дачники нашли способ, который позволяет увидеть первые ростки всего через 3 часа! Рассказываем, как правильно подготовить семена.

Петрушка взойдёт через 3 часа — хитрый способ для огородников
Вредители больше не вернутся — простой способ борьбы со слизнями
Вредители больше не вернутся — простой способ борьбы со слизнями
Не копать, не окучивать, не полоть: метод посадки картофеля для ленивых
Сингапурские учёные установили предельный возраст человека
Самолёт Як-42. Легендарный советский рекордсмен, летающий до сих пор Дмитрий Плотников В Малом театре обсудили спектакль Большая тройка об исторической встрече лидеров в Ялте Анжела Якубовская Когда Константинополь мог бы стать второй русской Одессой Сергей Лебедев
3 простых правила, которые помогут контролировать потребление сахара
Не мерзнет, не болеет, не капризничает — и каждый год радует стабильным урожаем: идеальная слива для сурового климата
Почему самолёты избегают полётов прямо через Тихий океан
Почему самолёты избегают полётов прямо через Тихий океан
Последние материалы
Не разогревайте этот продукт в микроволновке: опасно для здоровья
Британский трюк, который работает на 100%: больше никогда не увидите моль на кухне
Как предотвратить появление мышей и крыс: простые правила
Зубная паста спасёт ваши цветы: неожиданный способ избавиться от вредителей
Получили письмо счастья, хотя не нарушали? Камеры фиксируют штрафы незаконно
Полёт без стресса: советы для пассажиров с избыточным весом
Россия усиливает энергоподдержку Абхазии
Безупречный макияж с тональным кремом и консилером: секреты идеального покрытия
Адвокат Добровинский высмеял Леди Гагу за обвинение Zivert в плагиате
Загадка Плато Путорана: озёрные попугаи, которых больше нигде нет в мире
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.